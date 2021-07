Negli ultimi anni si è affermata l’abitudine di incontrarsi per aperitivi chiamati anche “apericena”. Questo è un modo per trascorrere il tempo con i propri cari non troppo impegnativo per il padrone di casa. Infatti chi ospita non dovrà trascorrere ore in cucina a preparare tante portate. Tuttavia il cibo presentato in questi incontri deve essere sfizioso ed originale. Per questo motivo condividiamo con i nostri lettori la ricetta dell’aperitivo più sfizioso e croccante facilissimo da preparare che sta spopolando ovunque.

Gli ingredienti necessari sono

4 avocado;

1 uovo;

pangrattato;

sale;

olio di semi di arachide.

Il segreto è scegliere dei frutti maturi. Infatti se optassimo per avocado acerbi non riusciremo a sbucciarli ed ad eliminare il nocciolo lasciandoli integri. Solo in questo modo avremo l’aperitivo più sfizioso e croccante facilissimo da preparare che sta spopolando ovunque. Evitiamo anche i frutti troppo molli, che si sfalderebbero. Dunque mettiamoci all’opera.

L’aperitivo più sfizioso e croccante facilissimo da preparare che sta spopolando ovunque

Per prima cosa sbucciamo gli avocado. Eliminiamo poi il nocciolo. Tagliamolo quindi a fette o a spicchi. A parte sbattiamo l’uovo insieme ad un pizzico di sale. Quindi imbeviamo le fette di avocado nell’uovo. Poi passiamole nel pangrattato. Nel mentre mettiamo a scaldare l’olio in una padella capiente. Una volta raggiunta la giusta temperatura immergiamoci le fette di avocado impanate ben distanziate fra loro.

In questo articolo è svelato un trucco geniale per riconoscere il momento giusto per immergere il cibo nell’olio. Lasciamo cuocere per 5-8 minuti girando le fette. Quando saranno ben dorate su entrambi i lati adagiamole su della carta assorbente. Si possono servire queste “cotolette a sorpresa” sia calde che tiepide. Sono perfette anche per coloro che seguono una dieta vegetariana.

2 consigli utili

Per una frittura leggera è bene utilizzare sempre la tecnica “del tuffo”. Ebbene, l’olio di frittura deve essere sempre abbondante, tanto da poter tuffarci i cibi interamente. Infatti più olio c’è è meno i cibi ne assorbono.

Per chi non ama friggere ecco l’alternativa in forno. Dunque una volta impanate adagiamo le fette distanziate in una terrina foderata di carta da forno. Cuociamo quindi per 10 minuti in forno ventilato a 200°.

