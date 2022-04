Non solo per un aperitivo, questo piatto davvero unico e spettacolare da preparare con pochi ingredienti e pochissimo tempo, farà innamorare tutti. L’ingrediente principale è la cipolla. Non stiamo parlando di una delle zuppe contadine più famose al Mondo, ma bensì di un piatto molto gustoso che incontra il palato della maggior parte delle persone.

Si tratta della cipolla fritta e non dei classici anellini, ma una versione molto scenografica e chiacchierata al momento. In effetti, l’aperitivo assume tutt’altro sapore quando si presenta con queste meravigliose rose croccanti e saporite.

Ingredienti

circa 8 cipolle grandi;

250 gr di farina;

1 uovo;

olio di semi per friggere;

circa 2 cucchiai di aceto per mezzo litro d’acqua;

1 bicchiere di acqua frizzante o birra;

sale;

pepe.

L’aperitivo ha tutto un altro sapore se viene realizzato in questo modo davvero straordinario e ideale per queste giornate di primavera

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le cipolle, lavarle e togliere la buccia esterna. Adesso con un coltello tagliare la cipolla a spicchi facendo attenzione a non tagliarli del tutto altrimenti la cipolla non avrà quella classica forma di rosa. Quindi procedere con un taglio a croce e poi ancora per ottenere un numero maggiore di spicchi. Si può utilizzare anche il classico affetta mele in più step per avere maggior precisione e velocità.

Poi prendere un recipiente abbastanza grande e versare acqua e aceto dove dovranno essere immerse le cipolle a testa in giusto per circa 10 minuti. In questo modo la cipolla assumerà un sapore diverso, più delicato.

Nel frattempo preparare la pastella. In una ciotola amalgamare la farina, l’uovo, un po’ di sale, una spolverata di pepe, l’acqua frizzante o la birra e mescolare fino ad ottenere un ottima pastella non troppo liquida. Coprire il recipiente con la pastella e lasciar riposare in frigorifero per circa 15 minuti.

Successivamente prendere le cipolle, scolarle per bene su carta assorbente. Non appena sarà trascorso il tempo di riposo della pastella, le cipolle si saranno ben asciugate, preparare tutto per la cottura.

Quindi passare le cipolle per bene nella pastella facendo attenzione a lasciarle poi a testa in giù per qualche secondo per non avere eccessi di pastella. Poi finalmente passare alla cottura in olio bollente fino a che non saranno ben dorate.

Servire le rose di cipolla quando sono ancora ben calde, insieme a delle salse classiche o anche qualcosa di sfizioso.

