Il nostro micio può soffrire di stress proprio come il padrone. Magari si sente solo, è abituato alla nostra presenza e quando non siamo in casa fa dispetti di tutti i tipi. Niente sembra calmarlo quando è super agitato. Ma poi lasciamo una scatola di cartone per casa e il nostro micio corre ad occuparla. E immediatamente si calma e sta lì dentro per ore. Cambiando completamente atteggiamento e rilassandosi subito. Ma come mai?

L’antistress perfetto per i gatti sono le scatole, lo dicono gli esperti

Tutti ci siamo chiesti perché i nostri mici come vedono una scatola di cartone corrono ad occuparla. Anche se in casa hanno tiragraffi e cuccette d’ultima generazione. Una semplice scatola sembra il castello più lussuoso del mondo. Ecco, uno studio olandese ci dà finalmente una risposta. La conclusione di questa ricerca afferma che i gatti si rifugiano nelle scatole perché dona loro benessere istantaneo. Stare all’interno di una scatola, per quanto piccola, riduce i loro livelli di cortisolo. Lo stesso effetto che gli provocano le coccole del padrone.

Ma per quale motivo?

Pare che per il micio la scatola sia un nascondiglio in cui si sente al sicuro. Nello studio, infatti, si nota come i gatti riescano a gestire meglio lo stress di un nuovo ambiente usando le scatole. Avendo un posto perfetto per nascondersi quando non hanno intenzione di interagire con gli umani. Perché i gatti non sono bravi a gestire le situazioni stressanti. Preferiscono nascondersi.

Ecco quindi l’antistress perfetto per i gatti sono le scatole, lo dicono gli esperti. Non è ancora chiaro il funzionamento di questa abitudine. Sono necessari altri studi per capirne gli effetti a lungo termine. Ma sicuramente uno dei motivi potrebbe essere anche quello di preservare la temperatura corporea. I gatti infatti preferiscono ambienti che hanno una temperatura tra i 30° gradi e i 36° gradi. La scatola di cartone è un ottimo isolante. Inoltre la posizione aggomitolata fa sì che il gatto generi calore extra. Motivo per cui ama non solo le scatole, ma anche strani posti come il lavandino.

Approfondimento

Se il gatto ci lascia bisognini per casa forse non gradisce la sua toilette