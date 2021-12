Ci siamo lasciati alla spalle il Natale e la Vigilia, ma abbiamo ancora da affrontare la cena di Capodanno. Il secondo ormai per chi segue la tradizione è sempre lo stesso. Infatti si cucinano le lenticchie e il cotechino. Ma come primo e antipasto? Ecco l’antipasto semplice, fresco e originale da fare alla cena di Capodanno che sorprenderà gli ospiti.

Come primo, invece, se siamo degli amanti dei risotti possiamo fare un risotto con il cacao in polvere. Una ricetta molto particolare, ma che sarà una vera sorpresa quando la mangeremo. Se invece vogliamo cucinare un secondo di carne, oltre al cotechino possiamo fare un arrosto di arista di maiale non al forno con le patate o all’arancia, ma possiamo cucinarlo in questo modo tenerissimo. Durante questa giornata la tradizione vuole che si mangino le lenticchie perché portano soldi. Così magari nel 2022 potrebbero piovere banconote, invece che polpette o uomini. Quindi anche se non le amiamo, un pochino mangiamole sempre. Ma rimane il problema dell’antipasto. In realtà ce n’è uno veramente gustoso e super fresco. Un antipasto davvero facile da realizzare, ma che è una cosa spaziale.

L’antipasto semplice, fresco e originale da fare alla cena di Capodanno che sorprenderà gli ospiti

Vediamo allora in cosa consiste il nostro leggero e fresco antipasto. Stiamo parlando degli spiedini di bufala e lamponi. Una ricetta veramente semplice, per la cui preparazione ci vuole pochissimo, ma davvero geniale.

Ecco l’occorrente per realizzare 6 spiedini. Per prepararli ci vogliono circa 10 minuti, quindi sono veramente facili da fare e possiamo farli come ultima cosa. Quello che ci serve sarà ovviamente un cestino di lamponi, delle mozzarelle piccole di bufala, 12 foglie di basilico, altrettante di menta e 6 stecchi di legno lunghi.

Preparazione dell’antipasto

La prima cosa da fare è lavare i lamponi per bene. Usiamo i prodotti per alimentari, non usiamo solo l’acqua che non fa nulla. Una volta che sono stati ben lavati, possiamo asciugarli. Ora il procedimento è veramente elementare, infatti prendiamo un lampone e lo infiliamo nello stecco, poi infiliamo una mozzarella e continuiamo così fino a quando non abbiamo fatto lo spiedino. Mettiamo delle foglie di basilico, delle foglie di menta e poi mettiamoli su un piatto per antipasti. Possiamo farne 2 o 3 a testa, dipende tutto da come è il resto del menù. Ricordiamoci, però, di lasciare spazio per le lenticchie.

