Quando vogliamo cucinare una cena per un’occasione particolare, ovviamente non ci accontentiamo di preparare solamente una portata. Cerchiamo infatti di farci venire idee riguardo il menu nella sua interezza, dall’antipasto fino al dessert. Se per le portate principali è più facile trovare ispirazione, potremmo riscontrare qualche difficoltà nel trovare soluzioni per quelle minori. A tal proposito, andiamo a vedere l’antipasto light facile da fare che inebrierà casa con un odore prelibato e delizioso.

Un ottimo inizio

Non dobbiamo infatti commettere l’errore di sottovalutare una portata come l’antipasto. Pensiamo al fatto che questo rappresenta la prima occasione che abbiamo per far vedere agli ospiti le nostre capacità. L’antipasto è a tutti gli effetti il nostro bigliettino da visita, e quindi la nostra presentazione come cuochi. Proprio per questo, deve essere altrettanto buono e gustoso delle portate principali. Quindi scopriamo l’antipasto light facile da fare che inebrierà casa con un odore prelibato e delizioso.

I tortini di cavolfiore light

Il cavolfiore si presenta come un ottimo ingrediente, utile per tantissime ricette. Grazie al suo sapore intenso è infatti possibile creare molte combinazioni. Inoltre si tratta di un alimento magro che, se unito ad altri ingredienti ipocalorici, può regalare un piatto light e adatto anche a chi si tiene in forma. Quindi andiamo a vedere come prepararlo facendo degli tortini ottimi, nonché salutari e magri.

Gli ingredienti che ci servono sono sessanta grammi di parmigiano, due uova, due cavolfiori e sessanta grammi di farina integrale. Dopodiché avremo bisogno anche di un pizzico di origano, sale, e noce moscata. Iniziamo tagliando a piccole fette il cavolfiore per poi andarlo a cuocere in pentola per almeno quindici minuti. Dopodiché trasferiamolo in un mixer e frulliamo per bene. All’interno del frullatore a questo punto aggiungiamo anche tutti gli altri ingredienti citati, uno per uno, assicurandoci di mescolare ad ogni aggiunta. Quindi andiamo nuovamente ad azionare il mixer e frullare il tutto. Dunque prendiamo degli stampi piccoli e riempiamoli con la crema che abbiamo ricavato, e passiamo ad infornare. Quindici minuti a duecento gradi, e l’antipasto è pronto per essere servito e gustato.