La cucina siciliana offre una moltitudine di ricette strepitose, ma anche molto semplici da preparare. Per i pranzi domenicali, compleanni, riunioni di famiglia o le feste, le parole d’ordine sono: convivialità e abbondanza. Ogni piatto in tavola deve necessariamente essere condiviso e le porzioni non devono mai essere contate.

Tra le pietanze più famose e riproposte, troviamo la pasta con le sarde, arancine, pasta al forno invernale ed estiva, involtini di pesce spada. Ma non mancano i fantastici dolci, ad esempio il cannolo, la cassata, le sfinci, il gelo di melone. Ma esistono altre ricette un po’ meno note, che meritano la giusta attenzione. Come, appunto, l’antica ricetta siciliana ricca e saporita degli involtini che racchiudono golosi spaghetti al sugo. Oggi scopriremo proprio come prepararla.

Tra i suoi ingredienti principali, oltre la pasta e il sugo, anche le melanzane. È una pasta amata nell’isola e molte famiglie la mettono in tavola la domenica a pranzo. Colpisce la forma non proprio convenzionale, perché gli spaghetti sono nascosti da una fetta di melanzana fritta. Ma vediamo tutti gli step per preparare questa squisita pietanza.

L’antica ricetta siciliana ricca e saporita degli involtini che racchiudono golosi spaghetti al sugo

Gli ingredienti utili per 4 persone sono:

200 gr di spaghetti;

800 gr di salsa di pomodoro;

3 melanzane nere;

basilico fresco;

olio extravergine d’oliva e olio di semi d’arachide;

parmigiano o ricotta salata.

Il primo passaggio consiste nel preparare la salsa di pomodoro fresca, utilizzando prodotti di qualità, dolci e gustosi.

Nel frattempo, tagliamo per lungo le melanzane, ad un’altezza di massimo 1,5 cm e mettiamole in ammollo in acqua e sale, per spurgare. Una volta che avremo tolto l’amaro, asciughiamo le fette e versiamo in una padella l’olio d’arachidi. Friggiamo le melanzane e togliamo l’unto in eccesso.

Una volta che la salsa è pronta, possiamo mettere sul fuoco la pentola per la pasta. Solitamente, si usano gli spaghetti, ma possiamo utilizzare gli spaghettini o i bucatini. È importante scolare la pasta quando è molto al dente, qualche minuto prima. Mescoliamo la pasta con il sugo, lasciandone un po’ da parte e aggiungiamo il basilico fresco e il formaggio grattugiato.

Come assemblare

Adesso prepariamo la teglia e foderiamo con carta da forno. Arrotoliamo un poco per volta gli spaghetti conditi, con l’aiuto di cucchiaio e forchetta, adagiamoli sopra una fetta di melanzana fritta e arrotoliamo. Facciamo la stessa cosa con tutte le altre fette, creando degli involtini e disponiamoli sulla teglia.

Prima di infornarli, versiamo il rimanente sugo su ogni fagottino e grattugiamo la ricotta salata o il parmigiano. Inforniamo a forno preriscaldato per 10 minuti a 160 gradi. A fine cottura, mettiamo una fogliolina di basilico su ogni involtino e serviamo in tavola ancora caldi.