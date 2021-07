Chi ama trascorrere il proprio tempo libero a contatto con paesaggi naturalistici che rimandano ad atmosfere d’altri tempi, non possono perdersi questo meraviglioso percorso italiano. Si tratta della lunga e incantevole passeggiata che è possibile fare presso le Gole del Nera, nel cuore pulsante dell’Umbria. Questo cammino che si districa tra il verde e l’azzurro sorge sulle tracce di una ex ferrovia ormai dismessa che un tempo collegava Orte con Roma.

Un gioiello verde smeraldo incastonato nel cuore dell’Italia

L’Italia offre a diverse latitutidini paesaggi che possono davvero conquistare coloro che li visitano. È questo che accade quando si percorre l’antica ferrovia che porta nel cuore di una natura incontaminata e acque cristalline delle gole di Nera. Il percorso offre numerosi sentieri di trekking o bike nell’area compresa tra il Monte Maggiore, sul quale sorge Narni, e il Monte Santa Rosa. Ad oggi la vecchia ferrovia è stata trasformata in un percorso cicloturistico di circa 5 chilometri percorribile a piedi o con la propria bici che costeggia il fiume Nera. Grazie a questa fusione tra verde e azzurro delle acque cristalline è possibile farsi coccolare da una natura che si impone in tutta la sua maestosa bellezza.

Come si snoda il percorso ciclopedonale e quali tappe non perdere

Narni ha una storia molto antica che risale all’epoca romana. Tale luogo rappresentava una tappa importante lungo l’antica Via Flaminia e ancora oggi restano alcune testimonianze storiche di tale passaggio. Percorre i sentieri verdeggianti che si snodano in quest’area è un’esperienza che rigenera il corpo e lo spirito e concede un momento di totale relax. Si tratta di uno di quei percorsi adatti al turismo lento che richiede di apprezzare il paesaggio ad ogni singolo passo che si compie.

L’itinerario, infatti, si compone di diverse tappe che cominciano dalla Stazione di Narni per raggiungere il Ponte di Augusto, area dalla quale parte la pista ciclopedonale. Battendo l’antica ferrovia che porta nel cuore di una natura incontaminata e acque cristalline si passa accanto al fiume Nera. Proseguendo è possibile ammirare le Mole di Narni, sorgenti d’acqua che creano una incantevole piscina naturale a ridosso delle Gole del Nera. Inoltre, nella stessa area, è possibile ammirare Stifone, un antico borgo incantato che spunta dalle acque cristalline dei rivi. Alcune misure precauzionali sconsigliano di fare il bagno in queste acque che potrebbero essere pericolose a causa di rapide inondazioni da una vicina diga. Tuttavia, ciò non impedisce di godere della vista di paesaggi davvero unici.

