L’antibiotico dei nostri antenati si può fare in casa, scopri come!

L’ulivo è una pianta tipica del nostro paese che amiamo particolarmente in quanto grazie ai suoi frutti si realizza un prodotto che non manca mai sulle nostre tavole: l’olio extravergine d’oliva. Sapete però che di questa pianta si possono utilizzare anche le foglie? L’antibiotico dei nostri antenati si può fare in casa, scopri come!

Questo rimedio naturale si comporta infatti a tutti gli effetti come un antibiotico naturale anche se oggi tendiamo a scegliere altri tipi di soluzioni naturali, dimenticandoci di questa pianta “di casa nostra”.

Proprietà delle foglie dell’ulivo

Le foglie di ulivo sono particolarmente ricche di proprietà in particolare si sono dimostrate attive nei confronti di microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi, ecc.) e quindi sono in grado di difendere dalle infezioni. In più sono capaci di sostenere il sistema immunitario e di agire positivamente sul sistema cardiovascolare in particolare migliorando la pressione ma anche riequilibrando i valori del colesterolo.

I tanto apprezzati effetti benefici sul cuore sono dovuti al fatto che i principi attivi contenuti nell’ulivo si mostrano in grado di aumentare l’elasticità delle arterie. Conseguenza di ciò è una migliore circolazione, pressione e dunque un minor rischio cardiovascolare.

Altre proprietà delle foglie di ulivo sono l’effetto antiossidante, antinfiammatorio, energizzante (migliora gli stati di stanchezza e astenia), febbrifugo (abbassa la febbre) e quello diuretico. Alcune ricerche hanno poi dimostrato come l’estratto sia utile contro il diabete (grazie all’azione ipoglicemizzante) ma anche malattie degenerative come l’Alzheimer o il cancro. A proposito di quest’ultimo aspetto alcuni studi hanno evidenziato in particolare come i principi attivi delle foglie di ulivo siano in grado di evitare che le cellule da sane si trasformino in maligne e di conseguenza possano proliferare creando tumori.

Foglie di ulivo: come utilizzarle

Un modo molto semplice per utilizzare le foglie di ulivo è preparare un decotto. Servono semplicemente 5 grammi di foglie essiccate per ogni tazza d’acqua utilizzata. Prepararlo è semplicissimo: fate bollire le foglie in acqua per qualche minuto, lasciate riposare e stiepidire, infine filtrate e bevete. La dose generalmente consigliata è di una tazza al giorno.

In erboristeria troverete anche disponibile la tintura madre di olivo, l’estratto fluido già pronto molto comodo da utilizzare dato che basta assumere alcune gocce in acqua una o due volte al giorno.

Si può preparare anche un estratto di foglie di ulivo fatto in casa. Occorrono parecchie foglie di ulivo fresche (tra le 100 e le 150) ogni litro di acqua utilizzata. Se sono secche invece, si possono comunque utilizzare ma va dimezzata la quantità a circa un terzo, dunque servono dalle 30 alle 50 foglie.

Innanzitutto vanno lavate accuratamente le foglie (meglio scegliere quelle di alberi biologici o non trattati) con acqua e bicarbonato. Dopo averle ben sciacquate mettetele in una pentola capiente con abbondante acqua. Fate bollire, abbassate un po’ la fiamma e lasciate sul fuoco per circa 15 minuti. A questo punto filtrate le foglie e conservate il liquido ottenuto in frigorifero all’interno di bottiglie di vetro. Generalmente si consiglia di assumere 1 cucchiaino per 2 o 3 volte al giorno, meglio se durante i pasti.