Dopo che a gennaio scrivevamo il ribasso del titolo Notorious Pictures ha ancora ampi spazi davanti a sé, il titolo è andato incontro a ulteriore ribasso di oltre il 20%.

Adesso, però, l’annunciato ribasso sul titolo Notorious Pictures potrebbe avere trovato un solido punto di approdo dal quale lasciare spazio ai rialzisti.

Come si vede dal grafico, infatti, il secondo obiettivo più probabile in area 1,33 euro (II obiettivo di prezzo) è stato raggiunto. Le quotazioni, quindi, hanno preso a salire. Senza eccessi, ma i primi ostacoli lungo il percorso rialzista sono stati abbattuti. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 1,6 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero andare a raggiungere l’obiettivo più probabile in area 2 euro. A seguire, poi, qualora si dovesse continuare al rialzo, gli altri obiettivi sono localizzati in area 2,61 euro e 3,24 euro.

Nel caso in cui, invece, il ribasso dovesse continuare (chiusura settimanale inferiore a 1,33 euro) le quotazioni potrebbero andare a raggiungere la massima estensione ribassista in area 0,92 euro (III obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista dei multipli di mercato notiamo che, qualunque sia la metrica utilizzata e i metodi di valutazione classici utilizzati per analizzare le voci di bilancio, le azioni Notorious Pictures risultano essere sopravvalutate. Se, invece, si guarda al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre il 80%.

Come risulta da riviste specializzate, il titolo Notorious Pictures ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 55% circa.

Avvertenze sul titolo Notorious Pictures

Nonostante il titolo abbia una capitalizzazione non proprio piccola, parliamo di oltre 30 milioni di euro, gli scambi giornalieri sono molto sottili. Quotidianamente, infatti, il controvalore scambiato è inferiore ai 10.000 euro. Ciò vuol dire che con piccole somme è possibile imprimere forti variazioni sul titolo.

Un altro aspetto è quello delle sedute di Borsa aperta che non vedono scambi su Notorious Pictures. La media storica delle sedute senza scambi è di circa il 13,6% ed è in aumento negli ultimi mesi.

Prestare, quindi, molta attenzione.

L’annunciato ribasso sul titolo Notorious Pictures potrebbe avere trovato un solido punto di approdo dal quale lasciare spazio ai rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 1,52 euro in rialzo del 3,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale