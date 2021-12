Quando a inizio ottobre scrivevamo della folle corse al rialzo di Websolute, facevamo notare come un’inversione ribassista potesse essere dietro l’angolo. Le quotazioni, infatti, avevano quasi raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso e, quindi, le probabilità erano a favore di un’inversione ribassista. D’altra parte, in precedenza la corsa al rialzo che aveva portato a un rialzo del 125% in due settimane era stata a sua volta prevista con largo anticipo.

Adesso ci ritroviamo nella situazione in cui l’annunciato ribasso ha completato il suo percorso e adesso le azioni Websolute potrebbero partire per un rialzo del 200%. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 2,75 euro e sono pronte per ripartire.

In questo caso si creerebbero le condizioni per triplicare l’attuale valore delle azioni. Per un una conferma in tal senso, però, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore ad area 3,6 euro. Solo così si creerebbero le condizioni per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 5,11 euro e a seguire del II obiettivo di prezzo in area 7,66 euro e, infine, della massima estensione di prezzo in area 10,22 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Websolute

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato Websolute è sopravvalutata. Se, invece, si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo ha potenzialità di guadagno enormi. Potrebbe, infatti, andare incontro a un rialzo di oltre il 200%. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Infine ripetiamo quanto già scritto settimana scorsa Websolute è un ottimo titolo con un’eccellente situazione finanziaria. Con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 2, la società presenta degli ottimi fondamentali che sono alla base di un rialzo di lungo periodo.

L’annunciato ribasso ha completato il suo percorso e adesso le azioni Websolute potrebbero partire per un rialzo del 200%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Websolute (MIL:WEB) ha chiuso la seduta del 10 dicembre invariato rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 2,94 euro.

Time frame settimanale