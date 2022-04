Come da previsione fatta a gennaio, il titolo Eurotech ha accelerato al ribasso. Purtroppo, però, nonostante un ribasso di circa il 40%, il peggio potrebbe non essere ancora alle spalle. Infatti, l’annunciato ribasso delle azioni Eurotech potrebbe avere ancora tanta strada davanti a sé.

Come si vede dal grafico, sono ormai 4 le settimane consecutive al ribasso. Una sequenza che non si vedeva sul titolo dall’ottobre 2021. Ci sono, quindi, elevate probabilità che la discesa possa continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 2,7 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a una continuazione della discesa fino alla massima estensione del ribasso in area 1,35 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 4,05 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso i massimi recenti in area 5,9 euro.

La valutazione del titolo Eurotech

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Eurotech risulta essere sopravvalutato. Tuttavia i nostri calcoli, elaborati dopo un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano a un fair value in area 20 euro per azione con una sottovalutazione dei prezzi attuali di oltre l’80%. Per gli analisti, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Per il futuro, c’è un settore molto importante nel quale Eurotech ha fatto da apripista e ha ancora un ruolo molto importante. Stiamo parlando della guida autonoma, come ha recentemente spiegato all’Ansa l’amministratore delegato della società. Tuttavia, la crisi dei chip ha pesantemente penalizzato il settore automotive e conseguentemente anche il titolo in esame. Infatti, nonostante i segnali di ripresa nel quarto trimestre 2021, l’Ebitda è stato negativo a causa di costi non ricorrenti e delle spese extra dovute alla mancanza di componenti.

Tuttavia, il 2022 è visto in crescita con il fatturato che dovrebbe aumentare in doppia cifra.

L’annunciato ribasso delle azioni Eurotech potrebbe avere ancora tanta strada davanti a sé: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Eurotech (MIL:ETH) hanno chiuso la seduta del 7 aprile a 3,51 euro, in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale