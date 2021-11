L’annunciato rialzo del titolo Sanlorenzo c’è stato, ma se non reggono i supporti è a rischio. Come si vede dal grafico, infatti, dopo la fase rialzista sono ormai 6 settimane che le quotazioni stanno combattendo con il livello in area 36,6 euro (II obiettivo di prezzo).

La tenuta di questo livello favorirebbe la continuazione del rialzo almeno fino alla sua massima estensione naturale in area 43,55 euro (III obiettivo di prezzo). In caso contrario, le quotazioni del titolo potrebbero scendere fino in area 34 euro senza troppi problemi. Affondi ancora più profondi, invece, minerebbero la struttura rialzista in corso che verrebbe sconfessata da una chiusura settimanale inferiore a 29,65 euro.

Dal punto di vista delle indicazioni dello Swing Indicator notiamo come si stia portando in una situazione di neutralità che, purtroppo, non aiuta. Ricordiamo che l’indicatore ha dato un segnale di acquisto a fine luglio quando il titolo Sanlorenzo quotava in area 25%. Da quel momento in poi ha guadagnato circa il 60%.

Se si considerano i multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB) le quotazioni del titolo Sanlorenzo sono sopravvalutate. Alla stessa conclusione giungono anche gli analisti. Se da un lato il consenso medio è comprare, il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione del 15% circa. La situazione, quindi, è anche da questo punto di vista non molto chiara e univocamente definita.

Un punto forte del titolo Sanlorenzo è quello legato alla prospettive di crescita. Gli analisti, infatti, sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività. Per i prossimi tre anni, infatti, gli utili della società sono attesi crescere a un ritmo superiore sia alla media del mercato che alla media del mercato italiano.

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 23 novembre in ribasso del 3,81% rispetto alla seduta precedente a quota 36,6 euro.

Time frame settimanale