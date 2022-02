Seppure in tono minore, rispetto all’ultima volta che abbiamo pubblicato un report sul titolo su ENAV abbiamo assistito a un rialzo di oltre il 10%. Nelle ultime settimane, però, si è sviluppata una fase di stallo che andrà valutata nel breve/medio termine.

Come si vede dal grafico, ancora una volta area 4,4 euro fa sentire la sua presenza respingendo le quotazioni. Per le prossime settimane, quindi, dobbiamo concentrare la nostra attenzione a quanto accadrà su questo livello in chiusura settimanale.

La rottura di questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 5,202 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, passa per area 5,998 euro (III obiettivo di prezzo). Possiamo, quindi, riassumere la situazione come segue. L’annunciato rialzo c’è stato, ma le azioni ENAV potrebbero volare di un ulteriore 50%.

Scenario diverso sarebbe se la resistenza dovesse resistere alle pressioni dei rialzisti. In questo caso, infatti, potrebbe scattare un ritracciamento che vede il livello di guarda in area 3,914 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un’inversione ribassista che potrebbe portare il titolo nuovamente verso i suoi minimi storici in area 2,5 euro. In questo caso un obiettivo intermedio, e ottimo supporto, si troverebbe in area 3 euro.

La valutazione del titolo ENAV

Dal punto di vista della valutazione abbiamo indicazioni contrastanti. Se si guarda al rapporto prezzo/utili il titolo è molto sopravvalutato. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione superiore al 40%. La sottovalutazione è confermata dal rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Gli stessi analisti che coprono il titolo sono prudenti con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%.

Un altro aspetto interessante di ENAV è il rendimento del suo dividendo che, secondo gli analisti, per i prossimi anni dovrebbe aggirarsi intorno al 5%.

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 21 febbraio a quota 4,058 euro in ribasso dell’1,55%.

Time frame settimanale