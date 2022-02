Molti si interessano all’astrologia solo in occasione degli ultimi giorni di dicembre e dei primi di gennaio per sapere quali saranno i benefici e le sfortune che lo aspettano nel futuro prossimo. Però ci sono molti altri eventi a cui fare attenzione. Ad esempio, con il secondo mese inizia il ciclo dell’anno secondo l’oroscopo degli orientali. Vediamo insieme questo evento nel dettaglio, accompagnandolo con un altro fenomeno astrale. Infatti, sia l’anno della Tigre d’acqua che la Luna nuova potranno elargire fortuna e grinta a questi segni zodiacali.

Il mese di febbraio nella tradizione occidentale

Il mese di febbraio nell’antichità era dedicato ai processi di purificazione. Infatti il suo nome deriva dal latino “februare” che significa “mondare gli errori”. Le divinità onorate, Febris e Februus, erano un rimasuglio del Mondo etrusco ormai integrato e inglobato dalla romanità. La prima era la dea della febbre e della guarigione, il secondo invece della morte e della purificazione.

I riti dedicati a queste due figure culminavano attorno alla metà del mese, specialmente il 14 di febbraio. Per questo motivo questa data continua ad avere una rilevanza nel nostro calendario, cambiando però denominazione e diventando San Valentino. Abbiamo già infatti parlato delle radici oscure e poco chiare di questa festività che al giorno d’oggi è dedicata agli innamorati.

L’anno della Tigre d’acqua e la Luna nuova in Acquario regaleranno fortuna, felicità e una grinta strepitosa a questi segni zodiacali

Non è un caso, infatti, che l’inizio di questo mese quest’anno sia accompagnato da due eventi molto importanti: la Luna nuova in Acquario e l’inizio dell’anno della Tigre d’Acqua. Il primo avvenimento invita a un raccoglimento, aiutato anche dal moto retrogrado di Mercurio che durerà fino al 4. Questo periodo è utile per pensare e per pianificare le proprie future mosse, che verranno poi espresse nel corso dei prossimi 365 giorni. È un’occasione perfetta per gestire i nuovi inizi. Questo risuona anche con l’insegnamento della Tigre d’Acqua che nella astrologia occidentale potrebbe essere anche associata all’Acquario. Questo animale è infatti impetuoso e portato all’azione, ma dato l’elemento a cui è associato ha un’impronta di carattere umanitario ed è quindi interessato al benessere altrui. A livello globale, probabilmente il 2022 sarà l’uscita dall’empasse in cui tutti siamo bloccati dal 2020.

Chi gode specialmente di questi eventi

A essere favorito da questi fenomeni è sicuramente l’Acquario, seguito da questi fortunati segni zodiacali. Però questi movimenti nel cielo sono per tutti un invito a riflettere. Infatti, è possibile piantare un seme per andare nella direzione che ognuno di noi intimamente desidera.

