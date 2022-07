L’animale più simpatico al mondo non è gatto o cane ma questa specie da adottare

Il mondo delle creature animali è divertente e sempre super affascinante. La nostra vita agiata ed urbana ci fa accompagnare solo da alcuni di questi protagonisti. Il gatto o il cane sono ormai diventati componenti stabili della nostra esistenza. Oramai, nella maggior parte dei casi, non vengono più utilizzati neppure per qualche “scopo” pratico. Non proteggono più la casa o il bestiame, ma sono semplicemente compagni di vita. Ma a tutte le latitudini esistono alcuni prodigi della natura. Alcuni di questi hanno un volto irresistibile e giocherellone. Grazie ai social network alcuni di loro sono anche diventati piuttosto famosi ed apprezzati nel corso degli ultimi anni. Forse l’animale che, più di tutti, ha raggiunto la fama recentemente è un piccolo marsupiale erbivoro diffuso in alcune isole al largo del continente oceanico. Si chiama quokka, ed il motivo è presto spiegato. Viene cioè da molti considerato l’animale più simpatico al mondo.

È possibile adottarlo per proteggerlo

Pesa tra i 2,5 ed i 5 kg questo irresistibile animale della grandezza di un gatto. Ha una coda corta, è piuttosto tozzo ed ha delle orecchie piccole e rivolte verso l’esterno. Ma la caratteristica che ha fatto innamorare tutti del quokka è l’espressione sorniona e giocosa. Merito dei due occhietti vispi che sembrano due bottoni. Ma anche di di un muso piccolo, rotondo e lucido. Così, come di un muso a forma appuntita che lo fa sembrare incredibilmente sorridente e felice. Sembra una mascotte di uno spot televisivo o di una squadra sportiva. Merito anche della posizione semi eretta che spesso assume e che porta le due zampette anteriori a completare l’immagine pacioccona.

Forse in pochi lo sanno, ma è anche possibile adottare un esemplare di quokka. Si tratta dell’adozione a distanza proposta da note associazioni, quale il WWF. La lista delle specie a rischio viene spesso purtroppo aggiornata, ma tramite un’adozione a distanza è possibile inviare tutto il necessario per la cura di un esemplare. Si tratta di una spesa di poche decine di euro, con le quali assicurare un costante monitoraggio e cura.

Anche il quokka, infatti, è una specie a rischio. E questo, nonostante la fama raggiunta. Abita in poche isole e la sua sopravvivenza è molto precaria. Infatti, è soggetto all’attacco di molte prede, visto che il suo corpo e la sua velocità lo rendono facilmente raggiungibile. Tra i pericoli maggiori per il quokka c’è la possibile espansione di specie una volta assenti negli ecosistemi nei quali vive. Senza dimenticare che spesso è l’uomo a creargli pericolo.

