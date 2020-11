Più volte è stato decretato come l’esemplare animale più bello al mondo. Una decisione che non ha avuto molte obiezioni considerando l’eleganza e le caratteristiche di questo felino. Il suo nome è Caracal, conosciuto a molti come “Lince del deserto”. Per tanti è un gatto “leggermente cresciuto”. Con qualunque appellativo si voglia nominare, il Caracal ha conquistato tutti in una sola foto. Sondaggi di tutto il mondo lo hanno più volte posizionato sul posto più alto del podio. Questa sera il Team di ProiezionidiBorsa vuole far immergere i Lettori nelle pagine più selvagge dall’Africa.

Caracal, il felino più bello del mondo

Nella sua scheda personale, il nome completo è Caracal Caracal ed è un felide di grandezza media. Considerato tra i più rari e esemplari di gattone selvatico che abita le regioni desertiche dell’Africa e dell’Asia.

È pericoloso?

Per quanto bellissimo, il Caracal viene classificato tra le specie più pericolose a causa della sua indole da cacciatore. Tuttavia, è capitato più volte di vedere Caracal al guinzaglio.

L’animale più bello del mondo è un gatto veramente speciale. Si può possedere un Caracal?

Se il fascino di questo straordinario felino ha conquistato qualche Lettore, è doveroso sottolineare che l’adozione di Caracal è illegale in Italia. Una disposizione disciplinata dalla Legge 150 del 7 febbraio 1992 che vieta categoricamente di importare animali esotici e selvatici potenzialmente pericolosi per l’incolumità dell’uomo.

Quanto costa?

Se da un lato la Legge Italiana non accetta il possesso dei Caracal, dall’altra consente l’adozione di incroci tra gatti domestici e felini selvatici ma soltanto dalla quarta generazione in poi. In circolazione esiste un incrocio tra Caracal e gatto domestico che ha le sembianze simili all’esemplare selvatico. Tali gatti speciali sono rari e il loro prezzo si aggira intorno ai 10.000 euro.

