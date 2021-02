Dall‘ultimo report del nostro Ufficio Analisi pubblicato a novembre il titolo ha praticamente raddoppiato il suo valore passando da area 0,52 euro a 0,95 euro. Nonostante questa corsa Landi Renzo potrebbe essere l’investimento giusto per raddoppiare il capitale investito?

A guardare i grafici, di cui ci occuperemo tra poco, si direbbe di sì. Tuttavia va anche verificato che ci siano le premesse per un ulteriore raddoppio del valore di Landi Renzo.

Secondo i fondamentali un investimento su questo titolo non sarebbe proprio l’ideale. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Di analogo parere sono gli analisti che hanno un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 20%.

Viste queste premesse, l’approccio al titolo deve essere guidato da un’estrema prudenza per evitare di trovarsi incastrati in scomode posizioni contro tendenza.

Landi Renzo potrebbe essere l’investimento giusto per raddoppiare il capitale investito? La parola all’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 2 febbraio a quota 0,95 euro in ribasso dello 0,21%.

Sia nel medio che nel lungo termine la tendenza in corso sul titolo è rialzista. Tuttavia il superamento della soglia psicologica di 1 euro sta creando non pochi problemi alle quotazioni che non riescono a ripartire con forza al rialzo. In tal senso una chiusura settimanale superiore a 1,1 euro sarebbe un forte segnale per chi punta sulle quotazioni di Landi Renzo in area 1,4 euro (II obiettivo di prezzo) almeno.

Una chiusura settimanale, confermata poi da una mensile, superiore a 1,4 euro aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 2 euro. Ecco, quindi, spiegato il percorso che potrebbe portare a un rialzo del 100% del titolo a partire dai livelli attuali.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,932 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Time frame mensile