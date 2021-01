Il titolo (MIL:LR) oggi ha chiuso in ribasso del 2,20% a Piazza Affari e si è portato a 0,890. Nel 2020 ha segnato il minimo a 0,36 e d il massimo a 0,948. Dopo i primi giorni di contrattazione del nuovo anno riteniamo che Landi Renzo potrebbe essere all’inizio una fase direzionale rialzista di diversi punti percentuali.

La società che capitalizza in Borsa 100 milioni di euro, progetta, produce, installa e vende sistemi di alimentazione a GPL e Metano in diverse aree geografiche del Mondo.

Leggiamo dalle comunicazioni societarie che si prevede che gli utili saranno in forte crescita nel corso del 2021.

Le raccomandazioni degli altri analisti trovano consenso intorno al prezzo di 0,76. I nostri calcoli invece portano a 0,945.

Cosa attendere da ora in poi?

Ci sono casi come questi dove i prezzi si portano su livelli dai quali potrebbero far partire interessanti fasi rialziste che in quel momento non sono del tutto giustificate dai calcoli sui fondamentali. Cosa fare in queste situazioni? Il consiglio è di seguire i grafici ed effettuare sempre le operazioni in trend. In questo caso però non consigliamo operazioni di lungo respiro (oltre i 12 mesi) ma soltanto quelle di breve termine dove si stabilisce a priori lo stop loss ed il Take Profit. In sostanza consigliamo una semplice operazione di trading da non sovrappesare in portafoglio.

Landi Renzo potrebbe essere all’inizio una fase direzionale rialzista di diversi punti percentuali

Come regolarsi? Quali sono le operazioni da poter effettuare? Dopo un buon rialzo della scorsa settimana, il ritracciamento odierno ha rappresentato una mera presa di beneficio, propedeutica probabilmente a nuovi rialzi da domani in poi.

Il nostro consiglio operativo è il seguente: comprare in apertura del 12 gennaio con stop loss a 0,801 e target a 3/6 mesi in area 1,40. Primaria resistenza a 1,00.

Ci sembra una buona operazione di trading con risk reward ottimale e ben proporzionato.

Come al solito si procederà per step.