L’amuleto portafortuna da avere assolutamente nel 2021 secondo l’oroscopo. Finalmente ci siamo lasciati alle spalle uno degli anni più complicati della storia recente. In futuro tutti noi ricorderemo il 2020 come un anno che ci ha messo alla prova e che ci ha fatto comprendere il vero significato di concetti quali la libertà e la compagnia. Tutti abbiamo grandi aspettative sull’anno che è appena cominciato. Il 2021 da molti è considerato come un’opportunità di riscatto, in grado di donare le occasioni che, per i motivi che tutti conosciamo, sono mancate nei mesi scorsi. Proprio per questo, non sono in pochi a sperare di poter essere accompagnati da un po’ di fortuna e, perché no, da stabilità economica.

Gli amuleti dei segni zodiacali

Sono ormai millenni che l’uomo utilizza oggetti in grado di richiamare e trattenere la buona sorte. Per quanto non esistano prove scientifiche che confermino queste credenze, molte persone ancora oggi portano con loro amuleti e portafortuna. Il fatto che si tratti di tradizioni così antiche fa sicuramente riflettere. È molto affascinante pensare di poter attrarre a sé un destino benevolo. Non sapremo mai se funziona, ma di certo vale la pena provare.

Di certo la scelta dell’amuleto o dell’oggetto portafortuna non può essere casuale. Esistono dei criteri da seguire che si basano ovviamente sull’oroscopo e, dunque, cambiano a seconda del mese in cui si è nati. A tal proposito, in questo articolo sveleremo come sperare in un anno fortunato, a seconda del segno zodiacale di appartenenza. Dunque ecco l’amuleto portafortuna da avere assolutamente nel 2021 secondo l’oroscopo.

I cinque elementi

I segni zodiacali vengono divisi secondo i quattro elementi della natura, ovvero fuoco, terra, acqua e aria. Per i segni di terra, il consiglio degli astrologi è quello di conservare sempre con sé una mezza luna. È possibile attaccarla ad un ciondolo di una collana oppure di un bracciale. In questo modo ci si assicurerà un anno di prosperità economica, e non solo. Per i segni di fuoco invece l’amuleto ideale è rappresentato da un serpente. Accessori a forma di questo rettile saranno perfetti per attirare un destino benevolo. Per i segni di acqua basterà una chiave, da utilizzare come ciondolo ma anche da tenere in tasca o nella borsa.

Già tenendola tra le mani per alcuni minuti ogni giorno si potrà sperare in un destino fortunato. Infine, per i segni di aria l’amuleto giusto può essere un ciondolo, o un accessorio in generale, che abbia la forma del sole. Nessuno ci dirà mai con certezza che tutto ciò potrà funzionare, ma è altrettanto vero che nessuno potrà dirci il contrario. Dunque ecco l’amuleto portafortuna da avere assolutamente nel 2021 secondo l’oroscopo.