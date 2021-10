I livelli 6,96 euro – 7,54 euro dal mese di agosto stanno contenendo i movimenti del titolo Sebino che da inizio luglio il nostro Ufficio Studio ha iniziato a seguire inserendolo nella Lista delle raccomandazioni. Da notare che precedentemente all’inserimento del titolo nella nostra Lista delle Raccomandazioni, i nostro segnali avevano dato un segnale di acquisto che aveva accompagnato un rialzo di circa il 70%. La domanda adesso è, l’ampio movimento laterale del titolo Sebino prelude a un forte movimento direzionale?

Sicuramente la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe avere un impatto molto forte sull’andamento del titolo. Per questo motivi vanno attentamente monitorare le chiusure settimanali esterne a questi livelli. Per cercare di capire in anticipo quale potrebbe essere la mossa futura sicuramente un aiuto potrebbe arrivare dalle indicazioni del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Al momento, infatti, entrambi gli indicatori sono in una situazione di neutralità che rispecchia fedelmente quanto mostrato dal grafico dei prezzi.

Nel caso in cui lo scenario sia quello rialzista il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 15% portandosi in area 8,5 euro. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero portarsi in area 5,6 euro.

Nell’ultimo anno il titolo Sebino ha avuto una performance del 210% da confrontare con quella del 65% del settore di riferimento. Tuttavia va notato che negli ultimi tre mesi ha mostrato un’accentuata debolezza nei confronti dei suoi competitors che deve fare aumentare il livello di attenzione.

Dal punto di vista della valutazione il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione del 10% circa. Gli altri indicatori, invece, indicano una leggera sopravvalutazione.

Per quel che riguarda le prospettive di crescita non ci sono abbastanza indicazioni per potere procedere a una stima attendibile. La situazione finanziaria del titolo, invece, è abbastanza buona e non desta per il momento preoccupazioni.

Il titolo Sebino (MIL:SEB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 ottobre al prezzo di 7,16 euro per azione, in rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale