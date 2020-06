Che bello avere un’abbronzatura compatta e senza segni del costume. Quel colore dorato che brilla sul nostro incarnato che le lampade abbronzanti riescono a darci. Ma le lampade abbronzanti fanno bene alla pelle oppure no? Andavano tanto di moda negli anni 90 e nei 2000, ma c’è ancora gente che ne fa uso. Se magari non si ha la possibilità di andare al mare, ma ad inizio estate si vuole già iniziare ad avere una carnagione tendente all’oro, le lampade abbronzanti fanno al caso vostro. Ma la scienza che ne pensa?

Lampade abbronzanti. Fanno bene alla pelle oppure no?

Esporsi ai raggi ultravioletti delle lampade abbronzanti aumenta il rischio di sviluppare gravi patologie cutanee. Perciò da anni le istituzioni scientifiche condannano questa abitudine, invitando le persone ad evitarle e i governi a renderle meno accessibili. Soprattutto ai giovani che, insieme alle donne, sono i più assidui frequentatori di solarium. Le lampade abbronzanti emettono le stesse radiazioni ultraviolette del sole, ma ne possono emetterne anche quantità maggiori. Queste accelerano l’invecchiamento cutaneo, stimolano la comparsa di macchie scure e aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle. L’uso dei dispositivi abbronzanti è responsabile di circa il 5% dei nuovi casi di melanoma registrati ogni anno e aumenta del 15% circa la probabilità che il tumore possa svilupparsi. Questa percentuale incrementa significativamente in chi ha iniziato ad utilizzarli prima dei 35 anni di età.

Quindi state molto attenti quando vi recate in un solarium e siate coscienti dei rischi che state per percorrere. In Italia l’uso delle lampade solari è vietato ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza e a coloro che soffrono o hanno sofferto di tumori della pelle. E i vari solarium sono obbligati ad esporre cartelli dove vengono specificati i rischi di questo trattamento. Questo dovrebbe già dirla lunga su questo strumento che forse è meglio accantonare. E rispondere chiaramente alla domanda “le lampade abbronzanti fanno bene alla pelle oppure no?”. Non dite invece di no ad una bella abbronzatura sana usando sempre la protezione solare.