L’amido di riso è un prodotto poco conosciuto, ma dalle mille proprietà benefiche. Si presenta come una polvere molto fine e si ricava appunto dal riso. Ma non da tutti i tipi di riso, nello specifico da quello Oryza sativa. L’amido di riso è molto usato nel mondo della cosmetica, ma anche in generale nella cura della pelle.

Questo perché ha delle proprietà lenitive e antinfiammatorie. Ma è anche rinfrescante e ottimo per chi soffre di prurito. Si può anche usare al posto della cipria. È un ottimo opacizzante perché assorbe bene il sebo e dona un effetto matte fantastico.

L’amido di riso è un vero toccasana per avere la nostra pelle morbida e splendente

Ma le sue fantastiche proprietà sono perfette per la cura della pelle. Si può usare come base per una maschera viso rinvigorente. Oppure proprio per una pulizia del viso fai da te. Lascia la pelle morbida e ne preserva la sua elasticità. Vista la sua delicatezza può essere usato anche per fare il bagnetto ai bimbi. Soprattutto se il neonato ha un po’ di rossore dovuto all’uso dei pannolini. Un cucchiaio aggiunto all’acqua calda darà loro sollievo e renderà la loro pelle morbidissima. Allo stesso modo può essere usato per gli adulti. Grazie alle sue proprietà idratanti la nostra pelle non sarà mai più secca dopo un bel bagno caldo.

Si può usare anche a secco. Può sostituire tranquillamente il talco, visto che si somigliano molto anche come consistenza. Sia dopo un cambio pannolino, ma anche per l’igiene personale degli adulti. Darà quella sensazione di freschezza, agendo anche sulle irritazioni. In più, se si ha fretta e non ci si può lavare i capelli, è l’ideale come shampoo secco. Assorbe il sebo del cuoio capelluto e non ha odore. Basterà tamponarlo con un batuffolo di cotone sul cuoio capelluto. Lasciare agire qualche minuto e poi spazzolare i capelli. Il risultato è assicurato.

L’amido combatte anche i cattivi odori

Oltre alle sue proprietà utili per il benessere della pelle, l’amido di riso si può usare per eliminare i cattivi odori. Proprio come il bicarbonato è perfetto come addensante e cattura odori. Si può mettere nelle scarpe per assorbire tutta l’umidità ed eliminare il cattivo odore. E perché no, si può aggiungere anche a dell’acqua calda per un pediluvio rilassante.

Ecco perché l’amido di riso è un vero toccasana per avere la nostra pelle morbida e splendente. Si trova in tutte le erboristerie, ma anche in negozi che vendono prodotti senza glutine. Questo perché si può usare tranquillamente anche in cucina.

