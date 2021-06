Nel periodo estivo, passare ore interminabili davanti ai fornelli è veramente deleterio per chiunque. Molto spesso si preparano cibi che è possibile consumare freddi proprio per evitare questa condanna.

Molti invece, tornando stanchi dopo una lunga giornata trascorsa al mare, decidono sul momento di mangiare qualcosa al volo fuori.

D’altronde l’estate è proprio il simbolo delle cene all’aperto in compagnia di buoni amici.

In Sicilia, le temperature sono elevate e l’umidità è molto forte per tutta la stagione estiva. Proprio questo clima torrido ha portato la popolazione a modificare i propri stili di vita per sopravvivere alle ondate di calore ricorrenti.

Anche la cucina, idealizzata a volte come grassa e molto elaborata, si è adattata alle giornate torride. A nessuno verrebbe mai in mente di trascorrere intere ore davanti ai fornelli quando fuori la temperatura sfiora i 45°.

Sono molte quindi le alternative veloci e semplici per un pranzo o una cena che non ha niente da invidiare ai migliori ristoranti.

L’alternativa siciliana furba per una cena veloce, gustosa e naturale che prepareremo in pochi secondi e con 4 ingredienti

Stiamo parlando del famosissimo pane cunzato, una squisitezza tipica della Sicilia Occidentale.

Tradizionalmente questo tipo di panino veniva mangiato per cena o per pranzo dai ceti meno abbienti, dato che gli ingredienti che servono per prepararlo sono pochi ed economici.

Oggi per lo più è consumato dai turisti come delizioso cibo da strada ma di certo può benissimo rappresentare una cena completa.

Tutto ciò che servirà sarà del pane cotto a legna, del pomodoro, olio, sarde salate e caciocavallo grattugiato. Semplicemente bisognerà tagliare il pane a metà e condirlo con olio, sale e pepe a nostro piacimento. Successivamente, per conferire un gusto di mare al nostro pane, mettiamo qualche pezzo di sarda salata e aggiungiamo del pomodoro tagliato a fette. Infine spolveriamo del buon caciocavallo e chi lo preferisce può aggiungere dell’origano.

Ecco pronta la nostra cena genuina, semplice ed economica con un gusto superlativo come ogni ricetta popolare italiana.