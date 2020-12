Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi illustriamo a nostri Lettori un’interessate notizia per l’igiene dentale quotidiana. Si chiama Miswak ed è una radice della Salvadora persica, albero che cresce nelle zone aride dell’Africa, nel Pakistan, in Medio Oriente, nella penisola Araba e nell’Asia tropicale.

L’uso di questa radice per la pulizia dei denti, deriva dalla tradizione araba, ed è conosciuto da secoli. In Italia è solo da qualche anno che è arrivato sul mercato.

Il Miswak è l’alternativa naturale dello spazzolino da denti per una bocca sana e senza carie, grazie ad alcune proprietà in esso contenute.

Ecco l’alternativa naturale allo spazzolino da denti per una bocca sana

Le proprietà del Miswak:

a) sbianca i denti;

b) elimina le macchie di caffè, fumo, vino senza rovinare lo smalto dei denti;

c) previene la formazione della carie, del tartaro e placca;

d) incentiva la circolazione gengivale;

e) non inquina l’ambiente perché è biodegradabile.

Le sostanze di cui è composto

Questa radice, contiene sostanze antisettiche e antibatteriche della cavità orale e gengivale come il fluoro, il silicio, lo zolfo, la vitamina C, gli enzimi, tannino, saponina, flavonoidi ecc.

Contiene anche minerali come il potassio, il bicarbonato di sodio ed ossidi di calcio, responsabili dello sbiancamento dei denti.

Attiva la ptialina, un enzima della saliva che è in grado di igienizzare la bocca e eliminare le macchie dai denti.

Grazie alle sue proprietà antibatteriche, impedisce la proliferazione dei batteri dello streptococcus, responsabile della placca, della carie e gengiviti.

Come si utilizza la radice

Bisogna masticarla per poterla ammorbidire e far uscire le fibre e poi strofinarla sui denti. In questo modo si rimuovono i residui di cibo o altro.

Non appena le fibre cambiano colore, dopo averle utilizzate, occorre tagliare la parte del bastoncino e continuare ad utilizzare.

Il Miswak è in vendita nelle erboristerie, nei negozi bio ed anche online.