Sulle tavole degli italiani c’è una cosa che non può mancare mai: il pane. Croccante, gustoso, ancora caldo… tutti amano il pane. C’è chi sceglie la baguette e chi invece preferisce gli sfilatini. Piccolo o grande, rotondo o ovale, le forme del pane sono infinite, così come la sua consistenza e il suo inimitabile sapore.

C’è un problema, però, in tutto questo: il nostro sfilatino non è di certo consigliato dai dietologi.

Difatti, la prima cosa che si elimina (temporaneamente) quando si segue una dieta dimagrante è proprio il pane. Il suo elevato potere calorico non lo rende compatibile con un regime a basso contenuto di carboidrati e zuccheri.

Come si fa a mangiare senza LUI, che allieta ogni secondo piatto e rende mangiabili anche le pietanze più insipide? Nessun problema, abbiamo una soluzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’alternativa al pane che fa bene al palato e alla linea

Noi di Proiezioni di Borsa proponiamo una ricetta adatta sia per accompagnare i nostri secondi piatti, sia per gli spuntini pomeridiani. È un ottimo spezza fame che sazia senza appesantire.

I crackers di semi misti sono buonissimi e si prepararono in casa con un procedimento semplicissimo.

Ci servono 150 grammi di semi misti (si trovano le confezioni già pronte in ogni supermercato) e 50 grammi di semi di chia. Bastano poi 200 ml di acqua e sale q.b.

Procedimento

Unire i semi in una ciotola, versare l’acqua, mescolare e lasciar riposare per una decina di minuti cosicché i semi assorbano l’acqua. Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno, versiamo il composto e inforniamo a 160 gradi. Dopo un’ora, togliamo la teglia dal forno e giriamo il misto di semi, in modo da farlo cuocere dall’altro lato. Inforniamo per altri dieci minuti e lasciamolo per un po’ a temperatura ambiente. Una volta raffreddatosi, spezziamolo con le mani e conserviamolo in appositi contenitori.

L’alternativa al pane che fa bene al palato e alla linea è pronta e sarà per tutti una gustosissima scoperta.