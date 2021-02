L’alleanza con Amazon riuscirà a risollevare le quotazioni di Salvatore Ferragamo?

Da cinque anni a questa parte la forza relativa delle azioni Salvatore Ferragamo rispetto alla media del settore di riferimento è sempre stata molto debole. Basti pensare che negli ultimi cinque anni le azioni della maison italiana hanno perso circa il 20%, mentre il settore di riferimento a guadagnato il 50% circa, includendo i dividendi.

Anche l’ultimo anno e questo inizio di 2021 non hanno mostrato segnali di inversione in tal senso.

D’altra parte gli aspetti positivi relativi al titolo sono veramente molto pochi. Si ricordano solo un EV/EBITDA che è inferiore alla media del settore e che nelle ultime settimane le stime degli utili sono state riveste al rialzo dagli analisti. Questi ultimi, però, hanno un giudizio prudente su Salvatore Ferragamo visto che il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 6%.

Un possibile aiuto potrebbe venire da un accordo con Amazon per combattere la vendita di falsi online. Salvatore Ferragamo, infatti, ha intentato azioni legali contro quattro persone fisiche e tre giuridiche che hanno messo in vendita prodotti contraffatti della casa di moda sul colosso dell’e-commerce.

L’alleanza con Amazon riuscirà a risollevare le quotazioni di Salvatore Ferragamo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 8 dicembre in rialzo dello 0,07%, rispetto alla seduta precedente, a quota 15,00 euro.

Da quando a inizio dicembre 2020 i nostri Analisti pubblicavano un report dal titolo Un titolo del settore moda sulla rampa di lancio per un rialzo del 60% non molto è cambiato. Come si vede dai grafici, seguenti, infatti, nelle ultime settimane le quotazioni si sono mosse abbastanza lateralmente segnando un progresso del 5% rispetto ai valori di inizio dicembre.

L’incertezza che avvolge il titolo è chiaramente visibile su tutti i time frame. In questo report, però, i nostri Analisti si sono concentrati sul time frame mensile dove è in corso una battaglia nei dintorni del I obiettivo di prezzo in area 15,9 euro.

Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In questo caso il rialzo potrebbe estendersi fino al III obiettivo di prezzo in area 26,52 euro per un potenziale di circa il 70%.

I ribassisti prenderebbero nuovamente il controllo della tendenza nel caso di chiusura mensili inferiori a 13,88 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile