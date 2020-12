Secondo la FAO, entro il 2050, la popolazione mondiale raggiungerà il numero record di 9 miliardi di persone. I paradossi legati al tema dello spreco alimentare sono frequentissimi e non si possono più tollerare. C’è chi sostiene che sfamare un numero così alto di individui sarà economicamente insostenibile. Altri invece, sostengono che riducendo di circa un terzo le derrate alimentare scartate, non servirebbe un aumento della produzione di cibo. Le fonti proteiche attualmente in commercio sono soprattutto di origine animale, in moltissimi sostengono che non ci siano alternative al problema.

Ecco invece svelato l’alimento ricco di proteine che tutti dovremmo mangiare da oggi.

Perché iniziare oggi

Solo il pensiero di sostituire una bistecca con una barretta a base di grilli potrebbe provocare qualche scompenso a chi si professa carnivoro. In certe occasioni questa pratica potrebbe provocare disgusto o addirittura dei conati di vomito. Nonostante per qualcuno possa sembrare fantascienza, il consumo degli insetti è in forte crescita già da qualche anno.

Dal 1 gennaio 2018, i “novel food” sono ufficialmente regolamentati a norma di legge. Molti sono gli esercizi commerciali che si cimentano nella preparazione di piatti a base di insetti. Nelle principali città italiane, Milano, Roma, Firenze e Napoli si potranno gustare piatti a base di insetti, nei primi avveniristici ristoranti aperti. Il passo successivo sarà, necessariamente, creare un apparato produttivo che consenta a questi alimenti di attaccare con maggior forza il mercato locale e europeo.

Principali benefici degli insetti

Tutti ne parlano, ma pochissimi si possono definire esperti in questo particolare settore. Quando si tratta un argomento così innovativo la curiosità è normale, ma occorre evitare di incappare in spiacevoli fraintendimenti. La complessità di questo mondo è molto più articolata di quanto si possa immaginare.

Ecco elencate le principali aree che traggono beneficio dal consumo di insetti.

La salute. Consumare alimenti a base di insetti permette di assumere, in maniera ingente, nutrienti essenziali per il nostro organismo. Proteine con amminoacidi a catena lunga, la maggior parte dei minerali e delle vitamine del gruppo B si presentano in concentrazioni elevatissime. Dunque, tutto quello che ci occorre assimilare lo troviamo in un unico piatto.

L’ambiente. La produzione di alimenti a base di insetti limita l’impatto delle produzioni intensive e il loro effetto sull’ambiente che ci circonda. Il principale responsabile dell’allargamento del buco dell’ozono è l’inquinamento atmosferico, riconducibile al gas metano prodotto dagli allevamenti di bovini.

L’economia. Le produzioni di insetti ad uso alimentare riducono gli scarti trasformandoli in nuove materie prime. Si stima che un quintale di scarto ortofrutticolo prodotto abbia un controvalore monetario di 80 euro. Questo scarto potrebbe essere riutilizzato come nutrimento per gli insetti. Questo è un chiaro esempio di economia circolare, nuovo approccio economico maggiormente virtuoso e sostenibile.

L’insetto dunque, sembra essere a tutti gli effetti l’alimento ricco di proteine che tutti dovremmo mangiare da oggi. Fa bene alla nostra salute, al pianeta ed è un esempio virtuoso di sostenibilità.