L’effetto coronavirus sta decisamente influendo anche sulle abitudini alimentari degli italiani. All’inizio della pandemia e prima nelle restrizioni, assistevamo letteralmente all’assalto ai supermercati. I primi mesi abbiamo assistito alla corsa al lievito, per garantirsi la sicurezza del pane casalingo, col risultato di trovarlo spesso esaurito nei supermercati. Di recente, invece, a terminare sugli scaffali è un altro prodotto, cui probabilmente nessuno avrebbe mai pensato. Scopri coi nostri Esperti l’alimento così costoso ma benefico da finire spesso esaurito sui banchi di supermercati e fruttivendoli.

L’avocado

Possiamo tranquillamente affermare che questo frutto tropicale ha cavalcato l’onda delle campagne promozionali e delle pubblicità in suo favore. L’avocado infatti è inserito nella lista dei “supercibi”, come la definisce l’OMS. In pratica quegli alimenti super nutrienti di cui non dovremmo fare a meno e che possiamo mangiare tutti i giorni senza effetti collaterali.

Cuore, cervello, dieta ed energia

L’ avocado risulta particolarmente indicato non solo nelle diete, ma anche nelle prescrizioni mediche e nell’alimentazione degli sportivi. Raramente possiamo trovare in un solo prodotto 4 virtù fondamentali per il nostro benessere: cuore, cervello, dieta e forza. L’inserimento nella lista dei cibi migliori al mondo è frutto proprio della sua capacità di aiutare il nostro organismo nelle maggiori funzioni vitali. Ecco perché è reputato l’alimento così costoso ma benefico definire spesso esaurito sui banchi di vendita.

Cuore e cervello

L’avocado è uno dei rari elementi che contengono il beta-sitosterolo, ossia quella sostanza che mantiene equilibrato il colesterolo, promuovendone quello buono. Ma non solo perché il beta-sitosterolo è in grado di ottimizzare i livelli di magnesio e potassio che assumiamo e donarli agli organi del corpo. Luteina e Omega3 sono altre due sostanze di cui abbonda questo frutto e che vanno direttamente a incidere sulla salute nel nostro cervello. Combattono i fatti gli antiossidanti e l’invecchiamento cerebrale e cardiaco, prevenendo l’insorgere di malattie debilitanti.

Dieta e sport

L’avocado si sta ritagliando spazi importanti anche nelle diete dimagranti e in quelle sportive. Merito nella sua ricchezza di vitamine B, C, E e K, la cui concentrazione in un solo alimento, permette di bruciare i grassi, fornire e ottimizzare le energie e mantenere elastici muscoli e tessuti. Ecco svelato qual è l’alimento così costoso ma benefico da finire spesso esaurito sui banchi.

Approfondimento

Tutti i trucchi per trattenersi quando avete bisogno urgente di scappare in bagno