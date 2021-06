Sono molti gli alimenti che vengono poco considerati ma soprattutto quelli di cui non sappiamo gli effetti benefici sul nostro corpo.

Tendiamo a comprare le cose che mangiano i nostri figli o i nostri compagni ma senza pensare a ciò che più ci fa bene.

Spesso la fretta gioca brutti scherzi e andiamo a fare la spesa pensando a ciò che mangiamo sempre senza mai variare.

Se solo ci informassimo un po’ di più scopriremo che molti alimenti sfiziosi contengono sostanze che ci potrebbero aiutare con i nostri problemi.

Ad esempio, l’alimento che spesso accostiamo al salmone migliora anche le nostre difese immunitarie.

L’avocado

Stiamo parlando dell’avocado. Un frutto spesso accostato al salmone affumicato per le insalate più sfiziose soprattutto in estate. Un alimento non amato proprio da tutti ma adorato da molti.

Questo è un alimento che sta anche spopolando sul web come protagonista di piatti molto belli da fotografare e postare sui social.

Questo frutto tropicale non contiene colesterolo. Motivo per il quale è permesso a chi invece soffre di colesterolo alto. Al contrario contiene fitosteroli.

Presenta grandi quantità di vitamina C, importantissima per la sintesi del collagene e per il rinforzo del sistema immunitario.

Inoltre, la presenza d’acqua, magnesio e potassio aiuta a tenere sotto controllo l’ipertensione mantenendo saldo l’equilibrio idro salino.

Insomma l’avocado oltre ad essere molto gustoso e in grado di dare quel tocco in più ad una ricetta, presenta molti benefici.

È uno di quegli alimenti che dovremmo comprare essendo consapevoli di queste cose.

Ricordiamoci però che come tutte le cose, non fa mai bene abusarne. Essendo inoltre però, anche ricco di grassi buoni, non è sempre consigliato soprattutto in soggetti sovrappeso.

Quando, infatti, decidiamo di mangiare l’avocado, cerchiamo di ridurre l’utilizzo di olio. Per una dieta sana e bilanciata è importante saper ponderare i macronutrienti giornalieri.