I nostri animali domestici hanno bisogno di attenzioni e cure costanti. Soprattutto i cani, che sono molto bisognosi di attenzione, richiedono un impegno non indifferente. Non molti sanno che la dieta del cane dovrebbe essere sempre una dieta selezionata e approvata dal veterinario.

A seconda della razza e della grandezza, infatti, il veterinario ci saprà indicare qual è il giusto apporto di calorie e macronutrienti che il nostro cane dovrebbe assumere giornalmente. Molto spesso però questo particolare è trascurato dai padroni.

Il risultato è che ai nostri cani viene dato da mangiare qualsiasi cosa, molto spesso senza saperlo, rischiando la vita del cane stesso. Ci sono degli alimenti che per noi potrebbero essere tra i più benefici mentre per i cani risultano essere pericolosi. Tra questi c’è l’alimento apparentemente innocuo che non dovremmo mai dare al nostro cane o gatto.

L’alimento apparentemente innocuo che non dovremmo mai dare al nostro cane o gatto

Stiamo parlando dell’avocado. Un frutto che viene da oltreoceano e che ora sta spopolando ovunque nel Mondo diventando uno tra i più consumati grazie proprio alle sue proprietà nutrizionali.

L’avocato è infatti ricco di acidi grassi monoinsaturi, utili a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Questo frutto è un ottimo alleato per la dieta di noi esseri umani ma è decisamente nocivo per il nostro amico a 4 zampe. Questo perché contiene al suo interno una tossina chiamata persina che potrebbe risultare estremamente dannosa per il nostro cane.

Questa sostanza non viene assorbita dai cani né dai gatti, provocando dei disturbi anche gravi all’apparato gastrointestinale. Le conseguenze più comuni dovute all’ingerimento dell’avvocato da parte del nostro animale domestico sono vomito, diarrea e dolori addominali. Nei casi più gravi può essere necessario l’intervento di un veterinario per cercare di ripulire l’organismo da questa sostanza tossica.