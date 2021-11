Adottare una pianta d’appartamento è il modo più semplice, veloce ed ecofriendly per arredare e personalizzare la nostra casa. Le piante possono diventare in fretta una vera passione, e conquistare ogni stanza della casa. Ma se ci siamo stufati delle solite piante d’appartamento, perché non sperimentare con qualcosa di più interessante? Ultimamente si sta diffondendo la moda di tenere alberi in appartamento. Sì, non arbusti, parliamo di veri e propri alberi! Vediamo quali piante sono più adatte a questo scopo e come curarle.

L’albero in appartamento si può, ecco tre comuni piante da tenere in casa per renderla unica

Ovviamente non possiamo tenere in casa un albero gigantesco. Se scegliamo quindi di tenere un alberello all’interno è importante premurarci di potarlo all’occorrenza e di sorvegliare sempre dimensioni, posizione e direzione di crescita dei rami. Ma tenere un albero in appartamento, anche se più impegnativo, può dare grandi soddisfazioni. Quindi, l’albero in appartamento si può, ecco tre comuni piante da tenere in casa per renderla unica.

Ulivo

L’ulivo è tra le piante più nobili in assoluto. Coltivato nella regione mediterranea da millenni, è una delle risorse economiche più importanti in molti paesi. Ma è anche splendido da vedere. Tenere un ulivo in casa non è difficilissimo. È importante che riceva molta luce, e che non sia mai esposto a correnti fredde o repentini sbalzi di temperatura. Non annaffiamolo eccessivamente, ma assicuriamoci che il terreno sia completamente asciutto tra un’innaffiatura e l’altra. Il nostro ulivo ci saprà regalare grandi soddisfazioni.

Fico

Tutti conoscono il Ficus Benjamin, ma anche i normali fichi da frutta si possono tenere in casa con un po’ di impegno. Un fico in casa farebbe un figurone con gli ospiti, e darebbe subito carattere a qualsiasi stanza. Attenzione però: il fico può crescere in fretta e necessita di una potatura attenta. Inoltre, a differenza di quasi tutte le piante da appartamento, non è un sempreverde, quindi d’autunno sarà necessario raccogliere le foglie cadute. Richiede quindi più impegno, ma saprà ripagarci abbondantemente

Mandarino

Cosa c’è di meglio di un albero ornamentale che oltre ad essere bello è anche profumato? I mandarini, e gli agrumi in generale, si prestano bene ad essere tenuti in casa. È importante che ricevano molto sole, quindi collochiamoli vicini a una finestra. Ricordiamoci di annaffiarli regolarmente. Se l’aria in casa è molto secca, è anche importante inumidire periodicamente le foglie con uno spruzzino contenente acqua. Il nostro mandarino ci ringrazierà con dei deliziosi frutti.

