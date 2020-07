Anche se molti pensano il contrario, mangiare aglio migliora l’odore, lo dice la scienza. Secondo alcune ricerche l’aglio aiuterebbe a migliorare l’odore del nostro corpo. Infatti, da sempre uno dei problemi legati all’aglio è proprio questo. Spesso evitiamo di usare questo alimento per paura che l’alito e il resto del corpo, in particolare il sudore, possa assumere questa fragranza non proprio piacevole. Ma in realtà l’aglio è un rimedio semplicissimo contro l’odore sgradevole del corpo. Vediamo il perché!

Inserite nella vostra dieta l’aglio

Al contrario di quello che si pensa, non solo l’aglio non contribuisce all’odore sgradevole del corpo ma addirittura è ottimo per migliorarlo. Se vi state chiedendo come è possibile, continuate a leggere questo articolo. Abbiamo sempre esaltato le sue molteplici proprietà. Sappiamo già che è un antibatterico, antiossidante, e antiparassitario. Inoltre, vi ricordiamo che è utile anche per abbassare la pressione arteriosa, combattere la forfora e innalzare le difese immunitarie. Infatti, la risposta alla domanda che ci siamo posti in precedenza è nelle proprietà antibatteriche dell’aglio. Queste contribuiscono ad abbassare l’acidità del sudore, rendendolo così meno acre e più profumato.

Rimedi contro l’alito cattivo

L’aglio è un rimedio semplicissimo contro l’odore sgradevole del corpo. Il problema è che potrebbe provocare l’alitosi. Come possiamo evitare questo infausto scenario e salvaguardare la nostra salute, le amicizie e la reputazione?

Spesso siamo scoraggiati nel consumarlo liberamente, questo perché il nostro pensiero va all’alito cattivo. Quindi dobbiamo trovare un rimedio per smorzare questo fortissimo olezzo. Il trucco sta nell’assumere contemporaneamente altri alimenti ricchi di polifenoli che combattono l’alitosi da aglio. Alimenti come spinaci, prezzemolo, la menta, il tè verde o il limone sono ideali. Un altro piccolo trucchetto è mangiare uno spicchio di mela a fine pasto. Oppure potete tritarne un po’ d’aglio e consumarlo insieme ad un cucchiaino di miele o sciroppo.