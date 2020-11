I malintenzionati sono pronti a colpire. Perciò, tenere gli occhi ben aperti quando viene letta la posta elettronica. Non bisogna cadere nel tranello: l’Agenzia delle Entrate non ha mandato nessuna email. Dunque, negli ultimi giorni, se compare una email con il logo dell’Amministrazione Finanziaria non prendetela in considerazione. È in corso una nuova campagna di phishing.

Sulla reale portata di questa truffa messa in atto a danno dei cittadini sono in corso le indagini. Nel frattempo, inutile dar seguito a quanto richiesto nell’email. Nessun organo dell’Agenzia delle Entrate ha scritto ai contribuenti e la email non parte dall’Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate.

L’AdE non ha motivi

La vera Amministrazione Finanziaria non ha nessun motivo di chiedere la lettura di un documento allegato alla email falsa. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa per illustrare il contenuto fraudolento hanno letto il documento. Meglio ribadire ai nostri Lettori di non aprire questo documento truffa.

Il contenuto della email falsa

Comunque, il documento contiene disposizioni operative riguardanti fantomatiche misure sull’efficientamento energetico degli edifici. Un tema che tiene banco nell’opinione pubblica. I malintenzionati del web, per fare i propri interessi, hanno deciso di mettere in atto un tentativo di truffa su un argomento caro agli italiani. Pertanto, i contribuenti sanno dal principio che questa email phishing va direttamente cestinata.

I cittadini, ovviamente, non devono leggere gli allegati, altrimenti corrono il rischio di subire la truffa. L’Agenzia delle Entrate ha un rigoroso controllo di quanto avviene sul web e non appena capta qualcosa di anomalo è pronto a segnalarlo nell’interesse collettivo.

Sezione apposita contro le truffe

L’Amministrazione Finanziaria per aiutare i contribuenti nella giungla del web ha messo sul sito ufficiale una sezione dedicata al phishing. Il cittadino più solerte, visitando la sezione apposita può leggere approfondimenti e trovare le news su eventuali truffe in corso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette subito online comunicazioni al riguardo.

Non cadere nel tranello

Sul tema delle truffe online, più volte, abbiamo detto che l’Agenzia delle Entrate non invia mai per posta elettronica richieste per ottenere i dati personali dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate non ha mandato nessuna email oggi e non lo farà neanche prossimamente.