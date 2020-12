Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli Esperti di ProieizonidiBorsa hanno analizzato in diverse occasioni le modalità di verifica attuate dall’Agenzia delle Entrate. Un costante controllo sulle dichiarazioni dei redditi è infatti necessario al fine di contrastare l’evasione e garantire equità fiscale ai cittadini. Gli 007 del Fisco non si limitano però alla sola verifica del 730 ma approfondiscono anche i beni posseduti. In particolare, valutano la coerenza tra il tenore di vita di ogni contribuente e i redditi dichiarati.

Possibili incongruenze potranno dare il via a verifiche approfondite e richieste di chiarimento per fugare dubbi e perplessità. Un cittadino disoccupato che risulti proprietario di beni di lusso potrebbe destare sospetti e dover dimostrare l’origine del patrimonio. Insomma, l’Agenzia delle Entrate indaga su chi possiede un’automobile di lusso o una villa di pregio se non dichiara redditi proporzionati.

Verifiche anche sui disoccupati

Non è raro che le cronache locali riportino notizie di persone ufficialmente disoccupate scoperte ad evadere a causa del loro tenore di vita. Il Fisco è infatti attento alle movimentazioni di denaro e al tenore di vita di tutti i cittadini, anche se disoccupati. Ovviamente una condotta economica superiore al proprio reddito non basta per determinare una sanzione. Il cittadino potrebbe aver ricevuto un’eredità o una donazione, oppure aver vinto importanti somme alla lotteria.

Le verifiche degli ispettori erariali mirano proprio a valutare la documentazione che attesti l’origine legittima del patrimonio di una persona. In mancanza di idonei giustificativi e di redditi ridotti o nulli, l’accertamento potrebbe trasformarsi in sanzione ed appurare un’evasione fiscale.

I controlli del Fisco mirano a verificare la congruenza tra le disponibilità economiche ed i redditi dichiarati dal contribuente. Nelle verifiche rientrano ovviamente anche i familiari, per valutare in maniera più completa ed oggettiva redditi e patrimonio di un contribuente. Qualora nessun familiare dimostrasse redditi o altre fonti di guadagno compatibili con il possesso di determinati beni, scatterebbero possibili sanzioni. Insomma, una fuoriserie o una villa di lusso intestate ad un disoccupato desterebbero forti sospetti sull’origine del patrimonio.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe derivare da attività illecite o non dichiarate al Fisco. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate indaga su chi possiede un’automobile o alcuni immobili, dichiarando redditi molto bassi. Un nostro recente approfondimento ha evidenziato come anche una rata di mutuo particolarmente elevata possa costituire motivo di indagine tributaria.