L’Agenzia delle Entrate ha in mente di trasformare il cassetto in un borsellino fiscale. Questo orientamento è dovuto aal fatto di consentire un maggiore controllo sui tanti crediti di imposta cedibili a terzi. Il cassetto fiscale non scomparirà ma verrà ampliato. Il progetto è in itinere: Agenzia delle Entrate e Governo stanno verificando il da farsi dal punto di vista legislativo. Non è da escludere che questa modifica possa essere inserita nel Decreto Agosto in esame al Senato. Il Governo sta verificando se la modifica può essere apportata con un semplice provvedimento amministrativo oppure serve un atto normativo.

I crediti di imposta

L’Agenzia delle Entrate ha in mente di trasformare il cassetto in un borsellino fiscale in chiave crediti di imposta. Il valore nel biennio è stimato per circa 15 miliardi di euro. L’epidemia del coronavirus ha spinto il Governo a immettere nel sistema economico finanziario questa procedura per alleviare la crisi. Sul sistema dei crediti di imposta inutile ritornare perché lo staff di ProiezionidiBorsa lo ha già lungamente illustrato in altri articoli. Infatti gli intermediari finanziari, banche e imprese hanno la possibilità di ottenere il credito di imposta riconosciuto ad altri.

L’Agenzia delle Entrate non conosce sosta

L’AdE ha il compito di regolarizzare tutte le procedure in merito al credito di imposta. L’Amministrazione finanziaria sta mettendo a punto la piattaforma telematica per la cessione dei crediti di imposta relativi al superbonus 110%. Nella sezione dedicata ai crediti di imposta l’Agenzia delle Entrate non ha ancora inserito le cessioni dei crediti legati alla sanificazione, il bonus vacanze, il credito di imposta locazioni.

La piattaforma ad oggi ha un valore più di banca dati dove inserire tutte le informazioni relative ai movimenti di cessioni e ai soggetti che utilizzano il credito di imposta. La strada per mettere a sistema tutto non è semplice, ci vogliono i giusti tempi per far oliare l’intera macchina. L’Agenzia delle Entrate ha in mente di trasformare il cassetto in un borsellino fiscale proprio per facilitare le operazioni inerenti i tanti crediti di imposta possibili nel nostro Paese.