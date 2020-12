Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Bollo auto e canone Rai sono spesso al centro di accesi dibattiti in merito alla loro abolizione. Sono, infatti, tra le tasse meno amate dagli italiani.

Nemmeno la pandemia e la grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese sono riuscite a fermarle. Nonostante le evidenti difficoltà, i contribuenti seppur malvolentieri continuano a dover pagare entrambe le tasse rispettivamente richieste da Regioni e Stato per il possesso dell’auto e della televisione.

Quest’oggi, i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno in che modo l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul pagamento del canone Rai 2021 in scadenza il 31 gennaio 2021.

La tassa

Il canone TV è una tassa di 90 euro che si paga ogni anno per il solo possesso della televisione e per una famiglia anagrafica.

Dal 2016 il canone viene direttamente addebitato nella bolletta della fornitura elettrica in quanto si presume che il cittadino titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale possegga anche un televisore.

Esistono dei casi in cui i contribuenti sono esonerati dal pagamento del canone Rai come ad esempio le persone anziane ultrasettantacinquenni con un reddito al di sotto di determinate soglie.

Una volta fatta questa breve premessa, vediamo insieme quali sono le importanti novità sul canone Rai 2021 spiegate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 53/E.

L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul pagamento del canone Rai 2021 in scadenza il 31 gennaio 2021

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano coloro che posseggono un televisore ma non hanno un’utenza elettrica intestata. Come possono pagare il canone Rai gli inquilini in affitto o i portinai quando non sono titolari di una bolletta elettrica? A questa domanda il Team di ProiezionidiBorsa cercherà di rispondere spiegando ai Lettori quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Canone Rai 2021 con modello F24

I contribuenti che non sono titolari di fornitura elettrica ma posseggono ugualmente un televisore e sono, pertanto, tenuti a pagare il canone Rai 2021 devono, entro il 31 gennaio 2021, pagarlo tramite modello F24. Il Modello F24 2021 si scarica gratuitamente direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Una volta stampato e compilato in ogni sua parte, il cittadino può recarsi presso un qualunque ufficio postale o sportello bancario. O ancora se il cittadino ha un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate può pagare l’abbonamento online tramite il servizio di internet banking. Altrimenti, il modello F24 lo si può ritirare direttamente in banca oppure presso gli uffici postali.

