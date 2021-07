Tanti italiani hanno ricevuto aiuti di Stato sotto forma di contributi a fondo perduto, crediti di imposta e bonus. Ora però l’Agenzia delle Entrate è pronta a mettere le mani nella tasca delle persone giuste. Infatti, non ci meravigliamo assolutamente che in questa platea di beneficiari di aiuti ci siano anche persone poco corrette. In poche parole i fatti: l’Amministrazione finanziaria ha dato l’ok per scovare i furbetti del contributo a fondo perduto.

Dunque chi ha sbagliato ha i giorni contati e la pagherà sicuramente cara. Infatti le sanzioni non sono di poco conto. Il furbetto che ha impropriamente ottenuto l’aiuto di Stato dovrà rendere l’importo maggiorato con sanzioni oscillanti dal 100% al 200%.

L’Agenzia delle Entrate pronta a farsi valere

Eppure mesi fa quando i vari aiuti di Stato sono stati elargiti, più volte abbiamo detto, di non fare i furbi perché tutti i nodi vengono al pettine. Prima di partire con la caccia agli infedeli, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 45/E. In questo documento sono contenuti i codici tributo per il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adozione dei relativi atti di riscossione.

Cosa dice la Legge

L’Amministrazione finanziaria ha interesse a controllare tutto, fino all’ultimo centesimo di euro. Infatti non è solo una questione di aver fatto il furbo per l’intero contributo, ma anche solo per aver preso soldi in parte non spettanti.

Dunque tutti le tipologie di ristoro successivamente introdotte per il periodo emergenziale del coronavirus saranno controllate scrupolosamente. Un lavoro immane per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che senza soluzione di continuità hanno continuato a compiere il loro dovere durante questo periodo nefasto.

Le sanzioni

Già precedentemente abbiamo indicato qual è la misura della sanzione. Il furbetto di turno deve sapere anche che non è prevista la possibilità di avvalersi della classica definizione agevolata.

I codici tributo attivati per sanare la posizione

L’Agenzia delle Entrate nella pubblicazione della risoluzione ha indicato anche i codici tributi 7500 per recupero importo contributo a fondo perduto, 7501 per recupero interessi e 7502 per sanzioni da indicare sul modello F24.

L’Agenzia delle Entrate è pronta a mettere le mani nella tasca delle persone giuste

Chi ha un minimo di coscienza e conscio di aver esagerato ha ancora tempo per ravvedersi prima dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Dunque l’indebita percezione è infatti regolarizzabile da subito restituendo spontaneamente l’ammontare impropriamente incassato e relativi interessi.