L’Agenzia delle Entrate, l’ente che si occupa della gestione e della riscossione dei contributi statali, attraverso un comunicato stampa del 6 aprile informa di un aggiornamento importante per usufruire dei crediti d’imposta. In particolar modo si tratta di coloro che per l’anno in corso intendono investire il proprio denaro nel Mezzogiorno e nelle Zone Economiche Speciali, designate con l’acronimo Zes. Queste sono le zone da riqualificare che sono soggette a speciale legislazione, come ad esempio alcuni comuni dell’Abruzzo a seguito del sisma del 2009.

Modello nuovo, scadenze e modalità

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate annuncia importanti novità circa il modello da adottare per la richiesta e la relativa scadenza. Infatti, come abbiamo già visto in passato i comunicati ufficiali sono il mezzo con cui questo ente informa i contribuenti delle iniziative che intraprende, dei pericoli di truffe come nel caso dei possessori di Partita IVA, e delle procedure operative.

Ma vediamo a cosa si riferisce nel dettaglio questa comunicazione. Dunque il credito di imposta è un’agevolazione a cui possono fare ricorso sia i singoli cittadini che le imprese. Importante sapere che questo credito può essere utilizzato solo per il pagamento delle tasse. A causa della crisi economica del momento sono sempre più gli imprenditori che ne fanno richiesta.

L’ente restituisce dunque le cifre detraendole dalle tasse in un’unica soluzione o spalmate in un arco di tempo prestabilito.

L’Agenzia delle Entrate annuncia importanti novità sulla procedura di richiesta del credito di imposta, ecco quali

Dunque per accedere al credito di imposta nelle zone indicate si dovrà utilizzare il nuovo modello di comunicazione. Questo andrà scaricato dal portale dell’Agenzia delle entrare. L’introduzione di questo nuovo form è legato alle novità della Legge di Bilancio dell’anno in corso che ha esteso i territori in cui è possibile ottenere questa utilissima agevolazione. Dunque entrano a pieno diritto nelle Zone Economiche Speciali il Molise, e viene riconfermato l’Abruzzo tra quelle assistite in deroga. Inoltre la medesima legge ha esteso la validità di questa agevolazione fino alla fine del 2022.

Inoltre dal 7 giugno sarà disponibile la versione aggiornata del software “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia. Sempre tramite lo stesso modello bisognerà inoltrare le comunicazioni di rettifica o di rinuncia ai crediti d’imposta che sono stati richiesti con versioni antecedenti. Tutte le istanze dovranno essere sottoposte per via telematica.

