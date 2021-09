Tutti pensano di sapere come ci si sente quando si è innamorati, ma in realtà non è così. Ci sono persone che hanno difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e ammettere di essere innamorati può diventare un problema. Infatti, capita spesso di sentire parlare qualcuno del partner in maniera superficiale, come se non provasse alcun interesse. Questo può essere un modo di difendersi dalle emozioni pur amando molto una persona. Proprio per questo, non è così scontato riconoscere di essere innamorati. Andiamo a scoprire, insieme, l’affascinante mondo di chi deve riconoscere di essere innamorato.

Allora andiamo a vedere alcuni segni inequivocabili che ci daranno le risposte che stiamo cercando.

Piccoli segnali

Uno dei segnali chiari che ci stiamo innamorando è un’incontenibile euforia. All’improvviso, tutto quello che vediamo e facciamo insieme alla persona amata, ci sembra di un altro colore. Le stelle brillano tre volte di più, i colori sono più accesi e i panorami fantastici. La freccia di Cupido dà risalto a quel mondo che, fino a poco tempo fa, sembrava grigio senza nessun messaggio per noi. Inoltre, essere innamorati porta dei piccoli disagi che in ogni caso, si vivranno con felicità. Si tratta del fastidio di non dormire più la notte perché pensiamo di continuo alla persona che abbiamo incontrato. Capire se l’altra persona ricambia il nostro sentimento è fondamentale.

Il pensiero fisso

Un altro elemento che ci farà pensare di essere innamorati è che ogni occasione è buona per parlarne con gli amici. Nella nostra testa, tutti gli altri pensieri sono diventati inesistenti, perché esiste un solo pensiero fisso che riguarda la persona della quale siamo innamorati. Gli amici cominciano a chiederci di parlare anche d’altro. Ma noi restiamo fermi solo su quel pensiero che piano piano diventa dubbio: “ma quella persona mi ama?”

Per approfondire l’argomento, si può provare a capire meglio la personalità dell’altro.

Nell’articolo “ Perché è necessario scappare quando si incontra un narcisista ” troviamo alcuni consigli.

L’aria profuma di leggerezza

Non c’è dubbio, essere innamorati ci fa sentire leggeri come su una nuvola. È il potente desiderio dell’altro che scatena queste forti emozioni. In quel momento, il nostro cervello cambia prospettiva affidando la felicità solo alla persona amata.

L’affascinante mondo di chi deve riconoscere di essere innamorato

Abbiamo cercato di capire quali sono i segni dell’innamoramento per quelle persone che stentano a riconoscere le emozioni. Quando ci si trova negli stati d’animo descritti, la risposta è assolutamente sì, siamo pazzamente innamorati. Il consiglio è quello di usare un po’ di razionalità per capire se l’altro ricambia i nostri sentimenti. Altrimenti, sarà pure doloroso andarsene, ma meglio interrompere la frequentazione subito. Piuttosto che stare male poi, quando ormai ci siamo dentro fino al collo.