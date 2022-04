Quando si parte per le vacanze o per un più corto fine settimana di relax ci si trova di fronte ad alcune scelte da fare. In primo luogo bisogna decidere se partire per un viaggio in auto, treno, o aereo. In secondo luogo, è anche bene chiarire subito se si vuole viaggiare per andare a scoprire una sola meta o tutta una regione, spostandosi poi in loco. Di solito, per le vacanze più brevi si opta per una città sola mentre se si ha più tempo a disposizione si può anche prendere in considerazione l’idea di conoscere tutta la regione.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa oggi vogliono dare al Lettore un’idea per una gita del fine settimana che riguarda, dunque, una sola città. Infatti, ecco l’affascinante città europea premiata dagli esperti si trova solo a un’ora da Milano. Scopriamo dove si trova.

Friburgo

La città in questione è Friburgo e ci troviamo in Germania. In particolare, ci troviamo nella Germania meridionale nella regione del Baden-Wurttemberg.

Città storica di primissima importanza, Friburgo si trova al centro della regione conosciuta come Brisgovia. Regione di frontiera, la Brisgovia è vicinissima sia alla Francia sia alla Svizzera. Inoltre, è un’area di origine vulcanica, che è ben nota per la sua produzione vinicola. I riesling e i muller thurgau della regione sono apprezzatissimi da tutti i sommelier internazionali per la loro mineralità e acidità.

Per tornare alla città, invece, Friburgo è stata premiata persino dalla Lonely Travel come una delle mete mondiali del 2022. Per arrivarci si consiglia un volo da Milano della durata massima di un’ora.

L’affascinante città europea premiata dagli esperti si trova solo a un’ora da Milano ed è un tuffo nella natura

In primo luogo dobbiamo chiarire che Friburgo è una di quelle città che possiamo visitare in un giorno, in un weekend o in due settimane. Quindi, ciò che segue è una lista non esaustiva di tutto ciò che si può fare in città.

In primo luogo bisognerebbe visitare la biblioteca universitaria della città. Saremo accolti da grandissime pareti vetrate e da architetture uniche, perché geometriche ma irregolari. La volontà degli architetti era quella di trasmettere la diffusione della cultura e il movimento.

In seguito, non possiamo mancare l’Altstadt, ovvero il centro storico della città. Si passa davanti al Teatro per poi giungere alla Piazza del municipio. Da quel punto ci si può perdere tra i vicoli della parte più antica della città che presentano palazzi medievali e rinascimentali.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello