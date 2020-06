Ladri in casa? Ecco come proteggere i vostri beni più preziosi. I ladri in casa sono un’esperienza che molti di noi hanno provato almeno una volta nella vita. E si tratta di un’esperienza che chiamare spiacevole è un eufemismo. Avere però denaro e gioielli in casa è una cosa abbastanza comune. Ed è pan per i denti dei ladri. Se però non volete spendere soldi per una cassetta di sicurezza in una banca, o per un allarme antifurto nella vostra casa , noi vi offriamo questa guida, in modo tale da sentirvi più sicuri.

Quindi, se dovesse mai succedervi di vivere l’esperienza dei ladri in casa, prendete precauzioni: ecco come proteggere i vostri beni più preziosi.

Le prese d’aria

Le prese d’aria sono un ottimo nascondiglio in casa per denaro e oggetti preziosi. Per questa soluzione basterà rimuovere la griglia dell’aria nel muro, sistemare gli oggetti preziosi all’interno e richiudere. Una volta rimontata, neanche il ladro più esperto potrà mai pensare che ci sia qualcosa nascosto lì!

Un sasso come nascondiglio perfetto per i ladri in casa

Anche interrare i vostri beni non è una cattiva idea. Per prima cosa, cercate un contenitore che possa raccogliere tutti i vostri oggetti. Poi, prendete un sasso e un po’ di colla. A questo punto, incollate la pietra al tappo del contenitore e, quando sarà chiuso, inseritelo in un vaso che avete sul balcone o in giardino. Chi mai potrebbe indovinare il vostro nascondiglio?

Frigorifero nascondi tutto

Il frigorifero può contenere tante altre cose oltre al cibo. Infatti, per proteggervi dai ladri in casa, potete sfruttare lo spazio sotto di esso per nascondere tutto quello che volete. Sistemate gli oggetti in una busta di plastica per proteggerli da liquidi e polvere e il gioco è fatto!

Non solo frigorifero: elettrodomestici amici della casa

Il frigorifero non è l’unico elettrodomestico utile in questo genere di situazioni. Pensate per esempio all’aspirapolvere: potrebbe rappresentare un ottimo nascondiglio per salvare i vostri gioielli dai ladri in casa! E chi andrebbe mai ad aprire la stanza delle scope per cercare oggetti preziosi?

Non caricare il tuo telefono lì, quella è una cassaforte!

Sarebbe divertente dover dire questa frase a un vostro amico, che probabilmente non vi crederebbe e si farebbe una grassa risata. Eppure una falsa presa della corrente è il nascondiglio più sicuro di tutti. Vi basterò praticare un foro nel muro e applicare una presa della corrente al suo interno. Quel buco diventerà la vostra piccola cassaforte personale e proteggerà tutti i vostri oggetti più preziosi!

Insomma questi sono degli accorgimenti che potete adottare se doveste mai avere dei ladri in casa. Vi abbiamo fatto vedere come proteggere i vostri oggetti più preziosi. E voi, conoscevate già questi piccoli trucchi?