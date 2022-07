Per un weekend, per una settimana, per due o per un mese. Non conta per quanto, ma chi va in vacanza sa di dover lasciare la casa per un periodo di tempo.

Questo fa sì che la propria dimora possa finire nel mirino di alcuni malintenzionati. Persone che potrebbero fare irruzione nell’abitazione, in cerca di qualcosa di valore.

Proprio per questi rischi la Polizia di Stato ha indicato alcuni consigli da mettere in pratica per limitare di esporsi a rischi di questo tipo.

Ladri in casa, come difendersi prima della vacanza e dopo la partenza

Sembra quasi superfluo consigliarlo, ma vale la pena sincerarsi di aver chiuso bene tutte le vie d’accesso all’abitazione prima di partire. Da finestre ed infissi alla porta d’ingresso, per la quale è opportuno dare tutte le mandate. Così come, qualora fosse disponibile, non bisogna dimenticare di mettere in azioni eventuali sistemi di allarme.

Si ricorda che, a prezzi non esorbitanti, si possono acquistare delle videocamere che hanno la capacità di dare avvisi, anche a distanza, della possibilità che in casa si muova qualcosa.

Ladri in casa, come difendersi al di là di quelli che possono essere i supporti tecnologici. Bisogna affidarsi anche a sistemi di difesa tradizionali. Tra questi c’è, ad esempio, dare comunicazione della propria assenza ad un vicino. A lui si potrebbe chiedere di ritirare la posta, in maniera tale da evitare che una cassetta molto piena suggerisca a terzi la propria assenza.

Chi mette nel mirino con cattive intenzioni un’abitazione, potrebbe spiare i proprietari sui social network. Proprio per questo sarebbe opportuno evitare di postare, mentre si è in vacanza, contenuti che potrebbero suggerire la lontananza da casa. Per qualcuno potrebbe suonare come un “via libera”. Soprattutto se si tratta di una località o di circostanze che potrebbero suggerire un’assenza prolungata.

Si consiglia, inoltre, di nascondere in luoghi non banali gli oggetti di valore che dovessero restare in casa. Così come andrebbero fotografati, in maniera tale da poterli inserire nella bacheca online per rendere più agevole l’eventuale ritrovamento.

Cosa fare al ritorno

Attenzione, inoltre, qualora al ritorno si trovi la porta socchiusa. Se, infatti, ci fosse il sospetto che dentro possa esserci qualcuno, si deve chiamare il numero per le emergenza 112 e richiedere un intervento. A quel punto si dovrà attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Ricevere la visita dei ladri in casa resta un qualcosa che nessuno vuole subire. Sapere come allontanare i rischi, come difendersi prima di andare in vacanza e conoscere cosa non fare è un buon punto di partenza.

Anche perché questa è una fase storica, dove già le famiglie hanno necessità di difendersi dall’inflazione e dai costi aggiuntivi che ne derivano. Non si sente il bisogno di fare i conti con altri problemi.

