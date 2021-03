Piccoli commercianti, professionisti, artigiani, rischiano concretamente di scomparire. Purtroppo lacrime amare per tutti poiché l’Italia rischia di finire in rosso. I prossimi 21 giorni saranno difficili per la piega presa dai contagi. Ebbene da oggi moltissime attività commerciali, servizi alla persona hanno l’obbligo di tenere abbassate le saracinesche.

Negozi di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, barbieri, parrucchieri ed estetiste rimarranno chiusi senza conoscere il proprio futuro. Purtroppo tutto dipende dall’andamento dei contagi per il coronavirus.

L’Italia a colori

L’Italia da tre colori in un batter d’occhio si è trasformata in un arancio sempre più tendente al rosso. Ebbene, la salute di ogni cittadino va salvaguardata ma parallelamente sono necessari aiuti concreti. Fino ad ora gli indennizzi economici sono arrivati ma in ritardo e anche in quantità insufficiente.

La chiusura forzata delle attività ha messo in ginocchio tutti indistintamente. Anzi nell’ultimo periodo la situazione è precipitata perché a seguito dei mini-lockdown dei mesi di novembre e dicembre i soldi promessi non sono mai arrivati.

Italia al rallentatore

Infatti i risarcimenti del Decreto Sostegno non sono stati ancora definiti a distanza di 2 mesi e mezzo. Un ritardo imperdonabile perché di questo passo per vedere materialmente gli indennizzi passerà ancora del tempo. Intanto micro e piccole attività commerciali ed artigianali hanno le casse vuote.

Il Decreto Sostegno ci salverà?

Il Decreto Sostegno non risolverà nulla a prescindere dal superamento dei codici ATECO. Artigiani e piccoli imprenditori non sono soddisfatti dalle ipotesi messe in campo e sperano in un colpo ad effetto durante la fase conclusiva del Decreto.

Purtroppo, allo stato attuale, gli stanziamenti pubblici compenseranno solo in minima parte i mancati incassi non coprendo neanche le spese fisse.

La Francia come modello

Gli imprenditori sperano che il Governo attui la stessa misura adottata in Francia. Vediamo di cosa si tratta: le attività con una crollo del fatturato del 30% hanno ottenuto sostegni fino al 70% dei costi fissi.

Il neo Governo Draghi deve fare i conti con il rischio di deludere le aspettative di milioni di italiani. Lacrime amare per tutti poiché l’Italia rischia di finire in rosso non solo per la pandemia ma anche per i conti pubblici.