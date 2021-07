L’acqua è essenziale nel benessere del corpo e della mente. Ormai da anni, i medici suggeriscono di bere due litri di acqua al giorno. Sappiamo quindi che fa bene ed è inserita in un’alimentazione corretta. Ma qual è l’acqua migliore per il corpo da bere durante l’estate? Scopriamolo insieme.

Come riconoscere l’acqua giusta

L’acqua più adatta a noi e alle nostre condizioni varia da persona a persona. Fortunatamente, troviamo oggi in commercio una grandissima varietà di acque. Come possiamo fare ad orientarci però? La risposta sta nell’etichetta. Non è necessario essere dei chimici per saperla interpretare, ma basta avere un paio di punti di riferimento.

Cosa guardare nell’etichetta

Il valore più importante che dobbiamo leggere nell’etichetta è il residuo fisso. Questo si riferisce appunto al residuo di minerali quando l’acqua viene fatta evaporare completamente. Ergo, il residuo fisso indica la quantità di minerali disciolti. Di seguito potremmo anche scoprire quali sono. Un altro valore importante da tenere in considerazione sono i nitrati. Infatti, se l’acqua è destinata a neonati e bambini piccoli la quantità non deve essere superiore a 10 mg/L.

L’acqua giusta per i bambini e anziani

Per i più piccoli il residuo fisso deve rimanere sotto i 50 mg/L, tipico dell’acqua mineralizzata. Durante la gravidanza invece è meglio se questo rimane sotto i 200 mg/L. Durante l’allattamento aumenta il bisogno di calcio e minerali e possiamo quindi acquistare acque con un residuo fisso più alto.

Il calcio presente in grandi quantità può portare grande beneficio anche agli anziani per far fronte alla naturale perdita di massa ossea. Le acque più adatte sono quindi quelle calciche e oligominerali. Queste contrastano l’osteoporosi e l’ipertensione arteriosa. Ricordiamoci però che il sodio non deve superare i 20 mg/L.

L’acqua migliore per il corpo da bere durante l’estate

Durante l’intenso caldo estivo, abbiamo bisogno di bere di più e meglio. Quindi è indicato, a meno che non soffriamo di particolari patologie, bere acqua medio minerale. Questa ha un residuo fisso fra i 500 e i 1000 mg/L. I sali minerali che contiene infatti, in particolare il sodio, possono sopperire a quelli persi durante la sudorazione. Per questo motivo sono particolarmente indicati dopo l’attività fisica.

Per gli sportivi suggeriamo anche le acque bicarbonate, perché tamponano l’acido lattico. Tra l’altro, queste favoriscono la digestione e la diuresi. Anche livelli di magnesio superiori ai 50 mg/L portano benefici durante il movimento perché prevengono i crampi. Allo stesso tempo la presenza di solfati può aiutare a trattare la stipsi.