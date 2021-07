L’acqua gassata crea molti dubbi nei consumatori e le opinioni sono diverse. In quest’articolo rispondiamo alla domanda se l’acqua frizzante piacevole con le sue bollicine fa ingrassare e rovina i denti? L’acqua è essenziale per la vita, e generalmente gli adulti dovrebbero consumare in estate, in media due litri di acqua al giorno. Ciò che rende l’acqua frizzante è l’anidride carbonica, ma è pericolosa per il nostro organismo? Verifichiamolo.

L’acqua frizzante piacevole con le sue bollicine fa ingrassare e rovina i denti?

Ci sono molti miti sulla questione se l’acqua minerale sia malsana o salutare. Molti sono legati all’acido carbonico o all’anidrite carbonica che si scioglie nell’acqua.

Spesso si legge che l’acqua gassata attacchi lo smalto dei denti e quindi, li rende più sensibili e inclini alle carie. Su quest’aspetto, il presidente della Società tedesca di odontoiatria, Roland Frankenberger, spiega che l’anidride carbonica non è dannosa per i denti.

Tuttavia, gli altri acidi, come ad esempio l’acido citrico (contenuto in tè freddi o bevande gassate) o l’acido fosforico (contenuto in molte bevande) sono troppo acidi per i denti.

L’associazione tedesca rassicura i consumatori evidenziando che l’anidride carbonica non ha nessun effetto erosivo o degradante. La spiegazione medica è che l’acido carbonico (H2C03) è un acido che si scompone in anidride carbonica (CO2) e acqua (H2O) nell’aria. Quando si assumono bevande gassate la CO2 viene espirata e quindi rimossa.

Fa ingrassare?

L’acqua frizzante fa ingrassare? Uno studio dell’Università di Birzeit a Ramallah, condotto su 20 studenti, ha dimostrato che l’anidride carbonica ha un ruolo importante sull’aumento di peso.

In effetti, il risultato dello studio ha rilevato che l’anidride carbonica nelle bevande analcoliche svolge un ruolo importante nell’aumento del peso e l’insorgenza dell’obesità attraverso il rilascio di grelina.

L’ormone grelina regola la sensazione di fame, ma al momento mancano delle prove plausibili dal punto di vista medico sull’incidenza dell’acido carbonico o l’anidride carbonica sull’aumento di peso. Lo studio è stato effettuato solo su 20 studenti e 16 ratti.

