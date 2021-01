Il 2020 si è concluso con un accordo per la riduzione del debito che potrebbe fare volare le quotazioni di ITWay. Il 30 dicembre, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra la società attiva nella Cybersecurity, AI e Big Data, e il suo maggior creditore Mercatoria, una società attiva nel settore del recupero crediti.

L’accordo prevede che una riduzione del debito al 67% con un pagamento in 36 rate mensili a partire da giugno 2021, un’ulteriore riduzione del debito al 62% in caso di rimborso anticipato al 31 dicembre 2021. Il commento del presidente e AD di ITWay è stato

l’accordo con il nostro principale creditore, rappresenta per noi un importante traguardo che ci consente di guardare al futuro con maggior serenità, avendo sotto controllo il nostro debito e assicurando così maggior stabilità patrimoniale al gruppo.

A seguito di questo accordo il titolo potrebbe, finalmente, trarre pieno profitto dalle sue potenzialità che sono molto importanti. Ad esempio il PE di ITWay è estremamente piccolo rispetto a quello medio del settore. Nel caso dell’azienda, infatti, il PE è di 1,7, mentre quello medio del settore è del 27,7. Ci sono, quindi, enormi spazi di apprezzamento per le quotazioni di ITWay.

L’accordo per la riduzione del debito che potrebbe fare volare le quotazioni di ITWay. Quali sono gli obiettivi secondo l’analisi grafica?

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 0,772 euro in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il livello chiave da monitorare su questo time frame è 0,91 euro (I obiettivo di prezzo). Sono molte settimane, infatti, che il titolo sta cercando di rompere al rialzo la resistenza, ma senza successo. Neanche la spinta rialzista del BottomHunter e dello Swing Indicator sembrano essere di aiuto. Qualora, però, il titolo dovesse partire al rialzo, potrebbe andare incontro a un rialzo di almeno il 50%.

I ribassisti riuscirebbero a prendere il sopravvento nel caso in cui ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 0,716 euro accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator.

Time frame mensile

La proiezione in corso è ribassista, ma il forte supporto in area 0,742 euro (I obiettivo di prezzo) sta reggendo molto bene alle pressioni e potrebbe rappresentare un trampolino di lancio ideale per i rialzisti. In questo caso il ITWay potrebbe partire per rialzo il cui obiettivo sarebbe quello di raddoppiare l’attuale valore delle quotazioni.

Al ribasso, invece, una chiusura mensile inferiore al 0,742 euro farebbe precipitare le quotazioni verso i livelli indicati.

