L’acciaio verde parla italiano e trova quote di mercato sia negli Stati Uniti che in Russia. L’azienda friulana Danieli, infatti, sta sviluppando acciaierie green che trovano acquirenti ed estimatori sia negli USA che nell’ex Unione Sovietica.

Nelle ultime settimane, ad esempio, Danieli ha vinto due commesse che valgono, per la sola componente macchinari e automazione, circa 460 milioni di euro in Russia e 150 milioni negli USA.

Le potenzialità del titolo, però, non sono ritenute sufficienti agli analisti per avere un buon giudizio su Danieli. Se da un lato, infatti, il consenso medio è Outperform, dall’altro il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni del titolo.

L’analisi sulla base dei multipli di mercato, invece, ci da’ un quadro in chiaro scuro con alcuni parametri che indicano sopravvalutazione e altri sottovalutazione.

In casi così non resta che affidarsi all’analisi grafica per capire da che parte si muoveranno i prezzi.

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 2 febbraio a quota 16,56 in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Come si vede dal grafico tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e al momento non s’intravedono pericoli all’orizzonte. Al fine di sfruttare al meglio i movimenti del mercato, i nostri Analisti preferiscono, nel caso di Danieli, considerare il time frame settimanale. Si tratta, infatti, del miglior compromesso tra i movimenti più erratici di breve e quelli di lungo periodo che, per forza di cosa, si muovono più lentamente.

Focalizzandoci sul settimanale, quindi, vediamo che il prossimo obiettivo (II obiettivo di prezzo) si trova in area 20 euro, mentre la massima estensione si trova in area 24,2 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 50% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 15,92 euro farebbe scattare l’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

