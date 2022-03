Ormai è uno dei grandi trend del momento in fatto di bellezza e i social non fanno che ricordarcelo in continuazione.

Ci stiamo riferendo al grande ritorno delle labbra in primo piano.

Carnose, pronunciate e dal colorito naturale, tutte da ammirare e, per i più fortunati, da baciare.

Eppure, si tratta di una caratteristica estremamente soggettiva, legata sostanzialmente al proprio patrimonio genetico.

La grande maggioranza di noi donne si ritrova a fare i conti spesso con labbra sottili o dai contorni irregolari e spesso screpolate.

Se non possiamo, o non vogliamo, ricorrere a qualche aiutino dal mondo della chirurgia estetica, come rimediare con ciò che Madre Natura ci ha dato?

Per labbra volumizzate, colorite e turgide possiamo intervenire con dei prodotti must have che stanno davvero spopolando.

Un trucchetto alternativo

Come abbiamo potuto ricordare in diverse occasioni, dalla nostra parte abbiamo un’arma che, se ben utilizzata, può toglierci diversi problemi: il make up.

Eh sì, perché non c’è nulla che un sapiente utilizzo di polveri, matite e colori non possa mimetizzare o modificare visivamente.

Per quanto riguarda le labbra, possiamo munirci di matita, rossetto, correttore e lip gloss.

Tracciamo dei contorni precisi, uscendo leggermente dai bordi dove le nostre labbra risultano più sottili.

Applichiamo dunque il rossetto, evitando l’interno labbra, dove applicheremo un po’ di correttore picchiettandolo con il dito.

A questo punto possiamo passare un rossetto di un tono più chiaro solo in quel punto e poi dare un tocco finale col gloss.

In alternativa, possiamo evitare il rossetto e passare direttamente al lip gloss.

Se questo non dovesse bastare, un tocco di illuminante sopra all’arco di cupido creerà il giusto gioco di luci per dare tridimensionalità alle labbra.

Labbra volumizzate, colorite e turgide non con una costosa chirurgia ma con meno di 15 euro grazie a questi 3 super prodotti

E se invece potessimo usare un solo prodotto, magari anche a costi non eccessivi?

È questo il caso dei lip plumper.

Sostanzialmente dei lucidalabbra dall’effetto volumizzante istantaneo, che sfruttano l’azione di principi attivi leggermente “urticanti” come il peperoncino o la menta.

Ne abbiamo selezionati 3 che stanno andando per la maggiore e che costano meno di 15 euro.

ASTRA, My Gloss Spicy Plumper, 5,90 €

Estratto di zenzero e olio di resina di peperoncino africano per labbra morbide e sensuali.

SEPHORA COLLECTION, Outrageous Intense Plumper Labbra, 13,99 €

Super volumizzante e super idratante, grazie alla combinazione di peperoncino e acido ialuronico.

Promette un +27% di volume istantaneo fino a 4 ore.

WE MAKEUP, Well Volumizzante Labbra, ora in offerta a 14,40 € anziché 18 €

Mentolo e Vitamina B3, pepe di Cayenna, zenzero, soia ed alga bruna, per una vera coccola rimpolpante.

Abbiamo selezionato questi 3, ma ricordiamo che, ovviamente, il commercio esistono molti altri prodotti per labbra altrettanto validi.

