Il burrocacao, anche detto balsamo labbra, è un prodotto che viene applicato sulle labbra per proteggerle dal freddo e dalle intemperie. Non è solo utilizzato d’inverno, perché esso regala alle nostre labbra morbidezza tutto l’anno, ma nelle stagioni fredde lo usiamo molto di più. In commercio esistono moltissimi burrocacao, ma oggi vogliamo spiegare come realizzarli facilmente e con pochi ingredienti. Labbra secche e screpolate? Grazie a questi burrocacao semplici da realizzare non sarà più un problema. Vediamo insieme come prepararli.

Burrocacao all’arancio

L’arancia, essendo ricca di vitamina C, aiuta la pelle a contrastare gli agenti atmosferici proteggendola. Dunque, questo balsamo, oltre ad essere profumato, è perfetto per labbra secche e screpolate. Per prepararlo, prendiamo 25 grammi di burro di cacao e 25 grammi di burro di karité e li mettiamo in un pentolino facendoli sciogliere a bagnomaria. Mescoliamo bene e, una volta sciolti, uniamo 4 gocce di olio essenziale all’arancio dolce. Mescoliamo ancora e versiamo il composto in un contenitore prima che si solidifichi.

Burrocacao alla cannella

La cannella possiede proprietà rivitalizzanti ed è perfetta ammorbidire le labbra secche e ridare loro nuova vita. Inoltre, è in grado di riattivare la loro circolazione sanguigna. Pertanto, se vogliamo realizzare un burrocacao alla cannella prendiamo un pentolino e facciamo sciogliere a bagnomaria 25 grammi di burro di cacao e la stessa quantità di burro di karité. Una volta sciolti, aggiungiamo anche due gocce di olio di mandorle ed un pizzico di cannella in polvere. Mescoliamo per amalgamare gli ingredienti e versiamo il composto in un contenitore.

Burrocacao al miele

Il miele è in grado di rigenerare le labbra secche e screpolate. Sebbene i suoi effetti si possano notare semplicemente applicandolo sulle labbra circa 2 o 3 volte al giorno, vogliamo vedere come realizzare un burrocacao con questo ingrediente. Per farlo, mettiamo in un pentolino 7 cucchiaini di olio di mandorle dolci e 2 cucchiaini di cera d’api e la facciamo sciogliere a bagnomaria. A questo punto, togliamo il pentolino dal fuoco ed aggiungiamo un cucchiaino di miele e 3 gocce di olio essenziale alla vaniglia. Mescoliamo bene e, prima che si solidifichi, trasferiamo il composto in un contenitore.

