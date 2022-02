Labbra screpolate, cattivo umore e irritabilità sono solo alcuni sintomi della carenza di un alimento che dovremmo assumere in questa quantità

Ci capita spesso, soprattutto nel cambio di stagione, di avvertire una sensazione di malessere generale senza capirne la cause. Abbiamo pesantezza di testa e ci irritiamo per un nonnulla, facciamo fatica a concentrarci e ci sentiamo stanchi e confusi. Come se la nostra mente avesse difficoltà a mettere a fuoco. Diamo tutta la colpa al cambio di stagione, ma alcune volte dipende da cattive abitudini alimentari che andrebbero corrette. Labbra screpolate, cattivo umore e irritabilità ci segnalano che stiamo bevendo poco. L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha confermato che esiste uno stretto rapporto tra l’assunzione di acqua e il buon funzionamento di corpo e mente.

Un piccolo test

Tutti sappiamo che dobbiamo bere molto perché il nostro corpo è formato prevalentemente di acqua. Non bere a sufficienza compromette la salute e il benessere della persona. Ma quanta acqua bere ogni giorno? Gli esperti parlano di quantità che variano da 1200 ml a 2000 ml al giorno, mediamente 1500 ml al giorno. Per semplificare da 6 a 10 bicchieri al giorno. Ma stabilire una quantità giusta per tutti non è possibile perché bisogna tenere conto di numerose variabili. Possiamo però fare un piccolo test in autonomia osservando la nostra urina. Se è di colore giallo paglierino vuol dire che stiamo bevendo abbastanza, se è di colore più scuro dobbiamo bere di più.

Labbra screpolate, cattivo umore, irritabilità sono solo alcuni sintomi della carenza di un alimento che dovremmo assumere in questa quantità

L’EFSA ha stabilito delle quantità indicative a cui possiamo far riferimento. In particolare gli adulti di sesso femminile dovrebbero bere 2 litri di acqua al giorno che salgono a 2,5 litri per gli adulti di sesso maschile. Queste quantità possono aumentare per gli adolescenti e gli anziani, durante l’attività sportiva e in estate con le alte temperature. La quantità di acqua da bere giornalmente dipende anche dal nostro peso.

Gli esperti hanno stabilito la misura di 3 cl di acqua per kg di peso corporeo. Questo significa che se pesiamo 50 kg dobbiamo bere circa 1,5 litri di acqua al giorno, se ne pesiamo 80 ne occorrono 2,4 litri. Il fabbisogno di acqua varia anche in relazione al numero di calorie introdotte con gli alimenti. In pratica, più si mangia e più bisogna bere. La misura stabilita è di 1 ml di acqua per ogni caloria assunta attraverso l’alimentazione, che si traduce in 1,5 litri per una dieta di 1500 calorie, tanto per fare un esempio.

L’acqua negli alimenti

Bisogna tener conto che una parte del fabbisogno idrico può essere soddisfatta anche attraverso l’alimentazione. Questo significa che una dieta ricca di frutta e verdura potrebbe coprire circa il 20% del fabbisogno giornaliero di acqua. Ci si chiede anche se l’acqua aiuti a dimagrire. I dietologi consigliano di bere molto a tutte le persone che devono perdere peso e non a caso. L’acqua dà un grande senso di sazietà che ci porta a mangiare meno e stimolerebbe il metabolismo.

